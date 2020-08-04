В Башкирии экстремал прошел по канату между скалами Айгира

Денис Давлетшин из Уфы выложил в Instagram видео своего хождения по канату между скалами на Айгире. Запись вызвала бурю восторга у пользователей соцсетей, так как съемка происходила на рассвете на фоне живописного ландшафта.

Денис - известный в Башкирии экстремал. Он уже несколько лет занимается хайнлайном (хождением по натянутой высоко над землей стропе) и говорит, что секрет успеха - в регулярных тренировках.

Кстати, в сентябре прошлого года Денис "прогулялся" на высоте в 350 метров в Москве между башнями "ОКО" и Neva Towers комплекса "Москва-Сити".