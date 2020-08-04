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04.08.2020 15:51

В Чебоксарах стартовала проверка школ перед учебным годом

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии сформированы специальные комиссии для оценки готовности 188 образовательных учреждений к началу учебного года. В их состав входят сотрудники МЧС, Госпожнадзора, Рогвардии и УМВД по Чебоксарам.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Подготовка школ к 1 сентября стала одной из тем еженедельной планерки у главы администрации города.

На подготовку учреждений образования столицы Чувашии направлено более 366 миллионов рублей. На эти средства проводится капитальный ремонт трех школ, шести детских садов и двух загородных лагерей. По программе инициативного бюджетирования ремонтные работы проводятся еще в пяти школах, где обустраиваются спортивные площадки и устраняются предписания контрольных органов.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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- В этом году решением врио главы Чувашии из бюджета республики на ремонт образовательных учреждений выделено 212 миллионов рублей, что в 6,5 раза больше, чем в прошлом году. Несколько подрядных организаций не справились с контрактными обязательствами, договоры с ними расторгнуты. Наша задача - определить надежные компании, ежедневно мониторить ситуацию и своевременно завершить работы, - заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Начальник управления образования Дмитрий Захаров отметил, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции претерпит изменение образовательный процесс.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для каждого класса будет разработано индивидуальное расписание уроков и перемен. Занятия по всем предметам, за исключением тех, что требуют специального оборудования, будут проходить в одном помещении, закрепленном за классом или группой в детском саду. Сохраняется запрет на массовые мероприятия.

Всего в сентябре за парты сядут 63 тысячи учеников, восемь тысяч из которых пойдут в первый класс. Образовательные учреждения начнут функционировать в штатном режиме на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий.

В пресс-службе главы администрации Чебоксар напомнили, что к началу учебного года в эксплуатацию будет введена школа в микрорайоне Новый город на 1600 мест. Кроме того, в ближайшее время должно начаться строительство образовательного учреждения на 1650 мест в микрорайоне Садовый.

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