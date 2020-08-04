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04.08.2020 12:46
Рубрика: Общество

В Казани открылась парковка для женщин

Текст: Олег Платонов (Казань)

Парковка для женщин появилась возле старейшего торгового центра в столице Татарстана. Перед ЦУМом нанесли красную разметку на асфальт и выделили место специальными розовыми знаками, из которых следует, что эта парковка специально для покупательниц.

Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
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- Мы же работаем для того, чтобы нашим клиентам было удобно, вот и решили сделать нововведение - парковку для женщин, - рассказал корреспонденту "РГ" начальник отдела по развитию и работе с арендаторами ТЦ "ЦУМ" Михаил Шутов. - В мире такие стоянки практикуются. А учитывая, что большинство посетительниц магазинов - это девушки и женщины, мы решили облегчить им пребывание в нашем торговом центре и устроить специальные парковочные места.

Помимо цветового обозначения, гендерную парковку отличает и ее размеры. Если обычное машино-место составляет два с половиной метра, то на женской парковке - 4,4 метра. Это, по словам Шутова, позволит дамам проще загружать в автомобиль покупки, усаживать детей, при этом не боясь дверкой поцарапать другие машины.

- Мы решили, что пока в качестве эксперимента поставим 10 таких машино-мест. Если нововведение придется нашим покупательницам по душе, то и парковку расширим, - говорит Михаил Шутов.

По его словам, в правилах ПДД подобные парковки никак не отмечены. Если, к примеру, автомобилист без права паркуется на месте для инвалида, то работники стоянки могут эту фотографию переправить в ГИБДД, чтобы там выписали штраф на нарушителя. В данном случае - все исключительно на совести автолюбителя.

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