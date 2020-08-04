В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике

В Кирове возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые перевозили подростка в багажнике. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел еще 21 июня этого года, однако известно о нем стало только сегодня.

Около одного из домов по улице Ленинградской полицейские поместили 15-летнего подростка в багажник машины и таким образом доставили его в отдел. Дело завели по части 1 статьи 286 УК России "Превышение должностных полномочий".

Сейчас следователи выясняют подробности произошедшего.