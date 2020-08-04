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04.08.2020 18:26
Рубрика: Происшествия

В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике

Текст: Яна Шамаева

В Кирове возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые перевозили подростка в багажнике. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

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Инцидент произошел еще 21 июня этого года, однако известно о нем стало только сегодня.

Около одного из домов по улице Ленинградской полицейские поместили 15-летнего подростка в багажник машины и таким образом доставили его в отдел. Дело завели по части 1 статьи 286 УК России "Превышение должностных полномочий".

Сейчас следователи выясняют подробности произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров Преступления правоохранителей

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