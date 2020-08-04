По данным статистики, в Кировской области оборот онлайн-продаж за первое полугодие достиг 1,6 миллиарда рублей и составил 84 процента к уровню всего прошлого года. Такие цифры были приведены на пленарном заседании бизнес-форума "Киров торговый", организованном Вятской торгово-промышленной палатой при содействии городских властей.

По словам более 40 представителей отрасли, после снятия ограничительных мер им пришлось все ресурсы бросить на восстановление своего бизнеса.

- Мы даже не представляли, чем могут обернуться для бизнеса такие ограничительные меры, - говорит глава Кирова Елена Ковалева. - В первую очередь мы перестали лично общаться друг с другом, и этот фактор негативно повлиял на каждого. Во-вторых, для Кировской области торговля является одной из наиболее ключевых отраслей. В настоящее время на территории города насчитывается около 2300 объектов стационарной розничной торговли. С экономической точки зрения их присутствие на рынке важно как для развития потребительского спроса, так и для наполнения регионального бюджета.

В то же время пандемия дала импульс развитию в стране вообще и в регионе, в частности интернет-торговли. В этот период большинство розничных предприятий изменили инструменты и каналы продаж. При этом основной проблемой для полноценного развития местные "купцы" считают перенасыщенность рынка крупными федеральными игроками. Об этом говорит каждый второй предприниматель. В то же время 80 процентов всей онлайн-торговли приходится на организации областного центра.

Онлайн-продажи постоянно растут. По данным Кировстата, за последние три года доля покупок в интернете выросла с 23 до 36 процентов. Хотя на селе магазинов намного меньше, доля городского населения, использующего покупки в интернете, почти в два раза больше, чем сельского. При этом женщины активнее мужчин.

Любопытные цифры привела заведующая кафедрой туризма и управления персоналом Вятского госуниверситета Анна Шпенглер. Вуз исследовал, как изменялось в последнее время покупательское поведение в отношении интернет-торговли и каковы перспективы бизнеса. Оказалось, что одними из самых распространенных покупок за последний год были одежда и обувь (42,2 процента), электроника и бытовая техника (35,3), косметика и парфюмерия (29,5), товары для дома и ремонта (27,8 процента). В то же время, когда началась самоизоляция, упал спрос практически на все группы товаров. Зато вырос на товары для здоровья и лекарства.

Главным преимуществом покупок в интернете более половины опрошенных назвали комфорт, обусловленный удобством выбора товара и его поиска. Большинство осознанно делало покупку онлайн. А фото и отзывы о товаре наиболее важны как источник информации о нем. В офлайновой торговле большинство покупателей использует интернет, чтобы узнать цену и сделать выбор магазина. Как отмечают авторы исследования, поведение кировчан несущественно отличается от общероссийских тенденций, но имеет определенную специфику (больше фобий, меньше частота покупок и так далее).

Что касается бизнеса, в период пандемии продажи упали до критического уровня у 44 процентов компаний. Примерно треть предприятий (30 процентов) закрылись, а 27 процентов перешли на дистанционный формат работы. Ни ассортимент товаров, ни количество сотрудников существенно не изменились. Господдержкой воспользовалось всего 38 процентов компаний.

У многих торговых организаций Кирова ранее доля онлайн-торговли была не более 10 процентов от общего объема. А с началом пандемии свыше 80 процентов представителей кировского ретейла стали искать новые инструменты, методы и каналы продаж. Больше всего внимания было уделено соцсетям, поскольку это не так дорого, как разработка и поддержание сайта. Но многие не получили от SMM (привлечение клиентов из социальных сетей) ожидаемого эффекта. Свыше 40 процентов все-таки открыли свой интернет-магазин. Лишь 11 процентов продолжили вести бизнес по-старому. 32 процента бизнесменов считают, что пандемия приведет к краху и банкротству большинства торговых предприятий. А 45 процентов опрошенных признали, что она заставила повысить свой уровень компетентности. .