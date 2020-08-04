В прессовом цехе "ГАЗа" в Нижнем Новгороде произошел пожар

Сегодня в 13:24 в Центр управления в кризисных ситуация поступил сигнал о пожаре в прессовом цехе "ГАЗа" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщило ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожар произошел в цехе на проспекте Ленина, 88. В 14:10 возгорание было локализовано, в 14:32 огонь удалось потушить. Погибших и пострадавших, к счастью, не было. Для ликвидации привлекались 30 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.

Как сообщил "Интерфакс", из-за пожара пришлось эвакуировать более 400 человек: одноэтажное здание было сильно задымлено.