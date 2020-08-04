В Самарской области приступят к созданию третьей очереди ОЭЗ "Тольятти"

Правительство Самарской области начнет вырабатывать стратегию формирования инфраструктуры третьего этапа создания особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти". Об этом во время посещения инвестиционной площадки сообщил глава областного кабинета министров Виктор Кудряшов.

Губернатор и правительство Самарской области уделяют особое внимание ОЭЗ "Тольятти" как якорному проекту по развитию инвестиционной привлекательности региона.

- Сегодня мы видим, что, в соответствии с договорными обязательствами, первая и вторая очереди площади особой экономической зоны заполнены почти на 70 процентов. И мы уже начинаем вырабатывать подходы к созданию инфраструктуры третьего этапа. Транспортная доступность экономической зоны "Тольятти" скоро значительно улучшится. Трасса Тольятти-Ягодное, транспортный коридор "Европа Западный Китай"- реализация этих проектов повысит ценность этой территории. И мы видим сегодня серьезный интерес инвесторов к этой площадке, - отметил во время рабочего визита Виктор Кудряшов.

Напомним, постановление о создании ОЭЗ "Тольятти" было подписано правительством РФ в 2010 году. В августе 2014 года было запущено первое предприятие "Нобель Автомотив Русиа", которое специализируется на производстве автокомпонентов. В настоящий момент в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано уже 25 резидентов из восьми стран: России, США, Японии, Германии, Испании, Турции, Нидерландов, Сербии. На сегодняшний день резидентами создано 1300 рабочих мест, а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составляет около 1,7 миллиарда рублей. Объем выручки компаний в последние два года увеличивается на 40 процентов ежегодно.

В июне этого года вышло постановление Правительства РФ по расширению границ городского округа Тольятти. Согласно документу, особая экономическая зона включена в границы моногорода. Ранее инвестплощадка находилась в составе Ставропольского района Самарской области. После присоединения к Тольятти резидентам ОЭЗ стали доступны новые меры поддержки: софинансирование строительства (реконструкции) инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, предоставление займов от пяти до 250 миллионов рублей под ноль процентов, а свыше 250 миллионов до миллиарда рублей - под пять процентов годовых.

Для резидентов ОЭЗ действуют и другие преференции. Они освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. Им предоставляются право выкупа земли и бесплатное подключение к энергоресурсам и другие льготы. Поэтому на площадку ОЭЗ заходят новые инвесторы. Так, в апреле 2020 года было запущено производство компании "Фореся автомобильные решения". Она занимается созданием и эксплуатацией производства автомобильных сидений и комплектующих к ним. До 2025 года предприятие намерено создать 513 новых рабочих мест и инвестировать в проект 410 миллионов рублей. Предполагается, что одним из ключевых клиентов предприятия станет АвтоВАЗ.

Как отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, ОЭЗ "Тольятти" продолжает активно развиваться.

- Дальнейшему развитию площадки способствует реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как реконструкция автодороги Тольятти - Ягодное и возведение моста через Волгу возле Климовки. Также в границах особой экономической зоны идет строительство железнодорожной ветки и индустриального парка. Всестороннюю поддержку инвесторам в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, - пояснил Дмитрий Богданов.

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