В Самарской области приступят к созданию третьей очереди ОЭЗ "Тольятти"

Губернатор и правительство Самарской области уделяют особое внимание ОЭЗ "Тольятти" как якорному проекту по развитию инвестиционной привлекательности региона.
- Сегодня мы видим, что, в соответствии с договорными обязательствами, первая и вторая очереди площади особой экономической зоны заполнены почти на 70 процентов. И мы уже начинаем вырабатывать подходы к созданию инфраструктуры третьего этапа. Транспортная доступность экономической зоны "Тольятти" скоро значительно улучшится. Трасса Тольятти-Ягодное, транспортный коридор "Европа Западный Китай"- реализация этих проектов повысит ценность этой территории. И мы видим сегодня серьезный интерес инвесторов к этой площадке, - отметил во время рабочего визита Виктор Кудряшов.
Напомним, постановление о создании ОЭЗ "Тольятти" было подписано правительством РФ в 2010 году. В августе 2014 года было запущено первое предприятие "Нобель Автомотив Русиа", которое специализируется на производстве автокомпонентов. В настоящий момент в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано уже 25 резидентов из восьми стран: России, США, Японии, Германии, Испании, Турции, Нидерландов, Сербии. На сегодняшний день резидентами создано 1300 рабочих мест, а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составляет около 1,7 миллиарда рублей. Объем выручки компаний в последние два года увеличивается на 40 процентов ежегодно.
В июне этого года вышло постановление Правительства РФ по расширению границ городского округа Тольятти. Согласно документу, особая экономическая зона включена в границы моногорода. Ранее инвестплощадка находилась в составе Ставропольского района Самарской области. После присоединения к Тольятти резидентам ОЭЗ стали доступны новые меры поддержки: софинансирование строительства (реконструкции) инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, предоставление займов от пяти до 250 миллионов рублей под ноль процентов, а свыше 250 миллионов до миллиарда рублей - под пять процентов годовых.
Для резидентов ОЭЗ действуют и другие преференции. Они освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. Им предоставляются право выкупа земли и бесплатное подключение к энергоресурсам и другие льготы. Поэтому на площадку ОЭЗ заходят новые инвесторы. Так, в апреле 2020 года было запущено производство компании "Фореся автомобильные решения". Она занимается созданием и эксплуатацией производства автомобильных сидений и комплектующих к ним. До 2025 года предприятие намерено создать 513 новых рабочих мест и инвестировать в проект 410 миллионов рублей. Предполагается, что одним из ключевых клиентов предприятия станет АвтоВАЗ.
Как отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, ОЭЗ "Тольятти" продолжает активно развиваться.
- Дальнейшему развитию площадки способствует реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как реконструкция автодороги Тольятти - Ягодное и возведение моста через Волгу возле Климовки. Также в границах особой экономической зоны идет строительство железнодорожной ветки и индустриального парка. Всестороннюю поддержку инвесторам в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, - пояснил Дмитрий Богданов.
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