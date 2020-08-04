В Удмуртии 11-летнего мальчика насмерть придавило спиленным деревом

В Увинском районе Удмуртии 11-летнего мальчика насмерть придавило спиленным деревом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Трагедия произошла 2 августа, однако известно о ней стало только сегодня. Мальчик вместе с отцом и дедом поехал в лес для заготовки валежника. Около 10.00 отец погрузил распиленные бревна в прицеп мотоцикла и повез их на открытый участок местности.

В это время 68-летний дед, не убедившись, что внук ушел за отцом, начал бензопилой спиливать дерево. Ствол дерева упал на мальчика. В результате ребенок получил травмы и через некоторое время умер в больнице.

По факту происшествия следователи проводят проверку, выясняют обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.