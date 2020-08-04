В Удмуртии по делу о мошенничестве задержали 43 оконщика

В Удмуртии задержали 43 оконщика, которые предлагали якобы бесплатные услуги по ремонту пластиковых окон и ПВХ-конструкций. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Людей обзванивали сотрудники колл-центров, а когда человек соглашался на бесплатную услугу, к нему выезжала бригада. "Мастера" приезжали уже с заранее подготовленным планом по навязыванию услуг. При этом их цены по сравнению с реальной стоимостью были завышены в несколько раз.

В основном жертвами мошенников стали пенсионеры и лица с ограниченными возможностями здоровья.

По версии следствия, такие услуги предлагали фирмы ООО "Добрый мастер", ИП Моряшов И.А. - фирма "Экофемстер", ИП Степанов Ю.К., ИП Агеев Е.Р. - ООО "Континенталь", ООО "Артек".

По факту происшествия возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК России "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

На сайте МВД по Удмуртии опубликовали фото задержанных. Всех, кто узнал кого-то из них и заключал с ними договоры, просят сообщить об этом по телефонам 8(3412) 419-852, 8-982-993-00-09, 8-912-458-79-79.