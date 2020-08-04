Андрей Травников: Полигон ТКО рядом с Бердском не строится

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опроверг слухи о начале строительства полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) рядом с Бердском. Заявление главы региона прозвучало в ходе его рабочей поездки во второй по численности населения город области.

С вопросом о возможном строительстве мусорного полигона к Андрею Травникову обратились бердчане. По их словам, в городе появились сведения о том, что уже начались строительные работы по созданию полигона рядом с селом Маяк. Этот населенный пункт находится на территории Искитимского района, но расположен рядом с Бердском.

Губернатор особо отметил, что строительство такого важного объекта невозможно без обсуждения предварительного проекта с жителями. Причем, обсуждение должно проходить на каждом этапе работ. И это касается не только тех муниципалитетов, где предполагается возвести объект, но и соседних территорий.

- Строительство объектов для переработки и утилизации мусора - это долгий процесс. Самый первый шаг, который нужно предпринять, - выделить земельный участок, сменить его назначение при необходимости. Этот вопрос обязательно обсуждают с жителями. Потом нужно выполнить проектную документацию, затем проект строительства проходит обязательную государственную экологическую экспертизу, которую организует Росприроднадзор. Заключение представляют общественности. Это еще одно обязательное условие для принятия решения о строительстве. Могу сказать, что даже к первому этапу еще никто не подошел. Страхи, что кто-то уже приступил к строительству, - не обоснованы, - заверил бердчан Андрей Травников.

Глава региона напомнил, что позиция общественности сыграла свою решающую роль при обсуждении вопроса, быть или не быть полигону ТКО у села Раздольное под Новосибирском.

- Я сказал, что там не будет полигона, и там никаких работ по строительству до сих пор не ведется и никогда не будет. Если я сказал, что под Бердском не идет строительство, значит, так оно и есть. И здесь мы найдем компромисс с жителями Бердска и Искитимского района, - сказал глава области.

По поручению губернатора в слушаниях о выборе площадки для размещения объекта в сфере обращения с ТКО в обязательном порядке должны участвовать представители общественности. Эта работа проводится под контролем правительства региона.