Москвичка утонула на Алтае во время сплава по горной реке

Во время туристического речного сплава на территории Республики Алтай утонула 36-летняя москвичка. Как рассказали в региональном СК РФ, по факту трагедии проводится проверка.

Группа из 14 человек отправилась на сплав по реке Шавла в Кош-Агачском районе республики. Поездкой руководил директор столичной компании "Эксперт Ривер". Команда сплавлялась на катамаране, каждый участник был экипирован согласно правилам. Однако это не спасло женщину, которая упала в воду после того, как плавсредство перевернулось.

Ее тело туристы извлекли из реки своими силами и сообщили о случившемся в республиканское управление МЧС. На место прибыла также следственная группа во главе со следователем по особо важным делам Улаганского МСО.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе возможные факты нарушения мер безопасности. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.