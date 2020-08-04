У горы Белуха на Алтае частный вертолет совершил жесткую посадку. Как рассказала "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратура Светлана Герлиц, в ведомстве проводят проверку по данному факту.

Известно, что инцидент в районе одной из крупнейших горных вершин России произошел около 17.00 по местному времени. На борту воздушного судна находилось два человека, никто из них не пострадал. Другие обстоятельства прокурорам только предстоит выяснить.

Как сообщает Интерфакс, речь идет о вертолете Robinson 66. Пилот потерял управление из-за технической неисправности и вынужден был совершить жесткую посадку. На место ЧП выехала следственная группа. Проверка проводится по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации воздушного судна (части 1 статьи 263 УК РФ).