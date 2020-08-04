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04.08.2020 14:42
Рубрика: Происшествия

На Алтае после пожара на турбазе возбудили дело

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело о пожаре на турбазе "Горное солнце", которая расположена в особой экономической зоне туристического типа "Бирюзовая Катунь". Пожар уничтожил один из гостевых домиков. Отдыхающие чудом спаслись, но четверо туристов получили травмы.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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- ЧП на турбазе произошло в ночь с 30 на 31 июля, - рассказала "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - В результате пожара двое мужчин получили ожоги, а еще двое отдыхающих - мужчина и женщина травмировались, когда выпрыгивали из окна третьего этажа, чтобы спастись от огня. Сейчас они находится в больнице.

Кстати, пострадавшая семейная пара прыгала с третьего этажа вместе с ребенком, но он, к счастью, не получил ушибов и травм.

"Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следователям предстоит выяснить причины пожара и дать оценку действиям владельцев и персонала турбазы", - сообщили в СК.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в "Горном солнце" поступило на пульт дежурного примерно в час ночи 31 июля. Когда спасатели прибыли на место, то деревянное строение было полностью объято огнем, но его успели самостоятельно покинуть 25 человек.

Здание выгорело полностью, но пожарным удалось предотвратить распространения огня на соседние постройки.

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