Прокуратура проверит шумную вечеринку у сакрального мыса на Байкале

Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой выявлен факт нарушения режима особо охраняемой природной территории.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате мониторинга социальных сетей сотрудники прокуратуры узнали о том, что на мысе Бурхан, расположенном на байкальском острове Ольхон, туристы устроили шумную вечеринку с музыкой и использованием пиротехники.

- В связи с данной ситуацией разъясняем, что желающим отдохнуть в границах особо охраняемой территории необходимо соблюдать установленный порядок, направленный на сохранение ценной экосистемы. К примеру, запрещено произвольно разжигать костры и создавать излишний шум. - говорится в сообщении.

Мыс Бурхан, более известный как Шаманка - главный символ Байкала. Это место является сакральным для местных жителей, буддистов и шаманистов и находится на территории Прибайкальского национального парка.

В прокуратуре считают - с учетом того, что отдыхающие пренебрегли правилами и допустили нарушение режима национального парка вблизи мест гнездования краснокнижных птиц, в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения, которое карается штрафом для юридических лиц в размере до 500 тысяч рублей.