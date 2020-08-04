С 2021 года выпускники 40 российских вузов смогут защитить диплом не только как академическую работу, но и в виде стартапа - бизнес-проекта. В минобрнауки считают, что такая практика поможет вовлечь студентов в сферу технологического предпринимательства.

Идея созвучна целям нацпроекта "Наука", среди которых - соединить науку и бизнес, максимально сократив время между разработкой новой технологии и ее выходом на рынок. Словом, выпускникам вузов повезло: теперь они могут проявить себя как предприниматели еще до устройства на работу. Которая, скорее всего, появится сразу после защиты: в экспертную комиссию, которая будет принимать проект, обязательно входят работодатели.

Эксперимент по защите стартапов начался еще три года назад. "Пионерами" стали студенты двух российских вузов - Дальневосточного федерального университета и Томского политеха. И сегодня стартап как диплом здесь уже вполне обычная история. Например, выпускница магистратуры Школы цифровой экономики ДВФУ Анастасия Храмцова только что защитила проект по разработке солнечного паруса для малых спутников формата CubeSat.

- Солнечный парус - модуль с отражающей поверхностью, чаще всего это легкий полимерный материал с тончайшим напылением алюминия, - рассказывает Анастасия. - Парус помогает выводить космические аппараты на нужную орбиту за счет давления солнечного света, без использования двигателей.

Команда Анастасии (а стартап - это всегда командное дело) уже получила первую инвестицию на развитие проекта - от технопарка "Русский". Средства пойдут на усовершенствование прототипа модуля. А в будущем году ребята планируют провести полноценные испытания на спутнике, который запустят в космос их коллеги - выпускники магистерской программы "Дистанционное зондирование Земли". Это будет возможно благодаря сотрудничеству ДВФУ с "Роскосмосом".

В Томском политехническом университете этим летом бизнес-проекты защищают 48 студентов. Все они практически готовы к выходу на широкий рынок. Так, студент Денис Савченко представил модель инкубатора для новорожденных с возможностью беспроводной передачи данных. Установка отслеживает температуру и массу новорожденного, внешние условия. "Дистанционный мониторинг уменьшает время реагирования медиков на ситуацию, угрожающую здоровью и жизни новорожденного", - поясняет свою задумку дипломник.

В Томском политехе этим летом бизнес-проекты защитили 48 студентов. Все готовы к выходу на рынок

А вот выпускница Екатерина Петрова защитила диплом на основе стартапа из совершенно другой сферы - это "робот-бармен". Установка способна смешивать по 120 коктейлей в час. "Такой бармен может стать фишкой бара, особенно в эпоху "социальной дистанции". Заказ будет приниматься через сенсорный экран меню и приема заказов", - отмечает девушка.

Новосибирск подключился к программе "Стартап как диплом" только в этом году. Стать ее участником теперь могут, скажем, студенты Новосибирского государственного технического университета. Пока в качестве дипломных работ здесь было представлено три проекта, зато есть уже реально работающие стартапы.

- Ребята, по сути запустившие свой бизнес, чувствуют себя уверенней, - подчеркивает руководитель студенческого бизнес-инкубатора НГТУ "Гараж" Евгения Горевая. - У них другая мотивация, диплом здесь можно назвать дополнительным эффектом. Выпускники выходят не просто с документом об окончании вуза, а имея готовый бизнес.

Кстати, один из проектов выпускницы Алины Владимировой несет важную культурологическую функцию: основная цель созданного ей мобильного приложения - сохранение "умирающих" языков. Алина приехала учиться в Новосибирск из Якутии, где провела социологическое исследование - 70 процентов опрошенных признают проблему сохранения родного языка острой.

Активно внедряет стартапы как диплом с помощью собственного научно-технологического комплекса "Технопарк" и Иркутский национальный исследовательский технический университет.

- Наша цель - вовлечь в проектную деятельность не только студентов, но и школьников, - говорит директор Технопарка ИрНИТУ Виктор Ланцов. - Проект "Тайга.Юниор" собирает на различных мероприятиях университета сотни технически одаренных и просто увлеченных наукой учеников.

В этом году в ИрНИТУ прошла пока одна защита стартапа. Выпускник Института экономики, управления и права Вячеслав Смирнов разработал мобильную игру для смартфонов. Приложение уже скачали более ста тысяч человек по всему миру. Проект с историей: еще школьником Вячеслав и его одноклассники мечтали создать собственную гейм-студию. Сначала ребята сделали две простые игры, потом стало ясно, что готовы и к более серьезным проектам.

Особенно тщательно изучили финансовую сторону вопроса, ведь проект должен приносить прибыль. Команда Вячеслава планирует привлечь инвестиции: сейчас средства нужны для выплаты зарплаты, маркетинга игры и аренды серверов. Сумма немаленькая - полмиллиона рублей. Но, по подсчетам разработчиков, уже через два года чистая прибыль составит около 2,5 миллиона рублей.

На следующий учебный год в ИрНИТУ уже запланированы защиты более двадцати стартапов.

Комментарий

Константин Ильковский, профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина:

- Стартап как выпускная дипломная работа начинание крайне интересное, но вместе с тем и сложное. Ведь что такое стартап? Это не просто какая-то идея, а попытка эту идею коммерциализировать, предложить услугу или продукт, которые не просто были бы интересны людям той или иной отрасли, но и должны покупаться ими.

Другая сложность в том, что технологические стартапы в качестве дипломных работ будут приживаться не быстро. Ведь в таких отраслях, как нефтегазовый комплекс или энергетика придется обязательно учитывать основополагающие критерии - надежность и безопасность, да и консервативность в этих отраслях не стоит сбрасывать со счетов.

Но, тем не менее, пробовать нужно. Более того, стоит приветствовать, если стартапы будут рассматриваться как коллективные работы - межфакультетские, внутри институтские. И, может быть, даже межуниверситетские или межрегиональные. Многое будет зависеть от руководителя такой дипломной работы.

Сегодня средний возраст стартаперов в России 37 лет. То есть это люди, которые уже обладают и определенной широтой знаний, у них накоплен предпринимательский опыт. Они со знанием дела берутся за создание предприятия, которое в конечном итоге будет предлагать продукт, который будет покупаться.

Как будет оцениваться дипломная работа, выполненная в виде стартапа? Что это должно быть на выходе? Готовый продукт к продаже или созданное студентами предприятие для коммерциализации этого продукта или услуги? И как должна выставляться оценка за такую работу? Критерии оценки таких проектов способен выработать сам вуз. И ни в коем случае не должно быть планов на дипломы-стартапы. Их количество и качество должна формировать университетская среда.