В Красноярске пойдет под суд банда квартирных мошенников

В Красноярске будут судить членов преступной группы, которая оставила без жилья 11 человек. Расследование их деятельности завершено.

Как сообщает региональное следственное управлении Следственного комитета РФ, группа действовала в 2014-2015 годах. Трое жителей края, 29, 32 и 39 лет, с применения насилия и угроз применения насилия принуждали красноярцев к совершению сделок с недвижимостью для получения прибыли в свою пользу.

Также злоумышленники сопровождали свои преступные действия хищением, порчей и уничтожением имущества пострадавших. В качестве потерпевших по данному уголовному делу признано 11 граждан, среди которых один несовершеннолетний.

Как говорится в сообщении, все потерпевшие в момент совершения преступлений находились в трудных жизненных ситуациях. Некоторые злоупотребляли спиртными напитками, поэтому преступники были уверены в том, жертвы мошенничества не станут обращаться в правоохранительные органы.

Следователям удалось собрать большой объем доказательств, подтверждающих причастность обвиняемых к совершению указанных преступлений. Членам преступной группы предъявлены обвинения по части 1 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение и повреждение имущества", части 2 статьи 179 УК РФ "Принуждение к совершению сделки, в том числе совершенное с применением насилия, организованной группой", а также частям 1 и 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, в том числе совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья".

Обвиняемые свою вину не признают и ни в чем не раскаиваются. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.