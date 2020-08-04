В Норильске задержан подозреваемый в ложном минировании больницы

Сотрудники городского отдела МВД России Норильска задержали 42-летнего местного жителя. Он сообщил по телефону о том, что "заминирована норильская больница".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, в дежурную часть позвонил неизвестный гражданин и заявил о минировании лечебного учреждения. На место незамедлительно выехал наряд полиции и сотрудники других правоохранительных структур. Обследовав здание, никаких подозрительных предметов они не обнаружили.

Кроме того, были организованы мероприятия по проверке информации и установлению личности звонившего. Им оказался норильчанин, который не стал отпираться - по собственному признанию, он сообщил о заложенной бомбе из хулиганских побуждений.

Стражи порядка изъяли у подозреваемого сотовый телефон, с которого был сделан звонок.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.