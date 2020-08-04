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04.08.2020 14:35
Рубрика: Общество

В Новосибирском зоопарке показали детенышей хорьков-альбиносов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Детеныши белоснежных хорьков фуро появились на свет в Новосибирском зоопарке. Видео с потомством необычных животных специалисты учреждения выложили на его странице в Instagram.

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official
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Как пояснили в зоопарке, ученые долго не могли прийти к единому мнению относительно того, к какому же виду отнести загадочных хорьков-альбиносов. Кто-то полагал, что это одомашненная форма лесного или степного хоря, которые в природе имеют черный и светлый окрас соответственно. А некоторые биологи называли фуро их гибридом, а то и вовсе отдельным видом - африканским хорьком.

Конец спорам в 1970 положил новосибирский ученый из Института цитологии и генетики СО РАН Дмитрий Терновский. Благодаря генетическому исследованию он установил, что фуро - альбиносная форма лесного хорька. Конечно же, в природе она встречается редко. Как, впрочем и другие животные-альбиносы.

Однако версия об одомашненном виде хорька появилась неспроста - люди довольно давно разводят фуро. Вот и в Новосибирском зоопарке они регулярно приносят потомство. В конце весны одна из самок стала мамой и теперь воспитывает четырех белоснежных малышей.

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