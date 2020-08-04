В Томске машину свадебного кортежа арестовали за долги по коммуналке

Томские приставы наложили арест на автомобиль, находившийся в составе свадебного кортежа, в счет погашения задолженности его владельца по налогам и коммунальным платежам.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Томской области, арест на машину был наложен прямо у дверей Дворца бракосочетания. Немецкая иномарка 2005 года выпуска попала в объектив дорожных видеокамер как раз в том момент, когда ее пассажиры сопровождали влюбленных до ЗАГСа. Судебные приставы "проводили" кортеж до места назначения и там же, в присутствии должника наложили на авто арест.

Кстати за рулем Mercedes-Benz S300 находился водитель, который ничего о долгах владельца машины не знал. Ее предварительно оценили в 600 тысяч рублей. Машина останется у владельца на ответственное хранение, однако за отчуждение, сокрытие, или незаконную передачу арестованного имущества ему грозит уголовная ответственность. Если томич вовремя не погасит долги, "железного коня" направят на оценку и затем на реализацию.

Должник зарабатывает тем, что сдает автомобили в аренду, на его имя зарегистрировано семь машин. Его долг перед государством превысил 200 тысяч рублей: около 180 тысяч из них - налоги, еще 33 тысячи - коммунальные платежи. Теперь ему необходимо будет погасить и 17 тысяч рублей в счет исполнительского сбора за то, что не рассчитался в добровольном порядке за отведенное для того время.