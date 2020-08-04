Дагестанским овцеводам помогут наладить переработку шерсти

Овцеводство - одна из наиболее быстроразвивающихся отраслей сельского хозяйства Дагестана. По числу овец и коз - 4,7 миллиона голов - регион занимает лидирующую позицию в стране. Однако основной доход хозяйств связан с производством баранины, шерсть значительно уступает ей по рентабельности.

В советские годы реализация шерсти была стабильным источником прибыли овцеводов республики. Сейчас на их долю приходится около четверти производимого в стране руна - около 14 тысяч тонн. Но из-за отсутствия в Дагестане современных перерабатывающих предприятий, она, в основном в необработанном виде, отправляется на фабрики в другие регионы страны. Рассчитывать на большую прибыль в этом случае не приходится.

А потому в республике на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива "Маяк М1", в которое входят около ста хозяйств, решено открыть крупный специализированный цех. Сейчас в СПоК есть все необходимое оборудование для переработки больших объемов сырья. Спрос на него есть. Поставки шерсти и пряжи по госзаказу осуществляются в разные города страны на фабрики, где шьют военное обмундирование.

Как рассказал руководитель СПоК Ахмед Курбанов, разработан бизнес-план создания предприятия полного цикла - с заготовкой, сортировкой и мойкой шерсти, производством пряжи и топса (тщательно вычесанная шерсть, в которой нет грубых и толстых волокон). Но есть проблема - отсутствие у овцеводческих хозяйств возможности получить льготный кредит на закупку сырья. В правительстве предпринимателя поддержали, организовав ему встречу с руководителем регионального филиала "Россельхозбанка".

Производству качественной шерсти в республике до определенного времени мешало и отсутствие соответствующих пород овец. Главный научный сотрудник отдела животноводства Федерального аграрного научного центра РД Ханмагомед Мусалаев рассказал корреспонденту "РГ", что с 2005 года ученые занимались созданием новой породы. Работа завершена успешно. В результате скрещивания дагестанской горной овцы с российским мясным мериносом получен артлухский меринос.

- Стояла задача улучшить дагестанскую горную породу. Ее представители - очень выносливые животные, что немаловажно в горах. Но шерсть у них помесная, неравномерная, с небольшим - до 60 процентов - выходом чистого волокна. У новой породы сохранилась выносливость, а все недостатки устранены, - рассказал Мусалаев.

Кроме того, артлухский меринос отличается хорошим набором веса - суточный привес составляет около 220 граммов, тогда как другие дагестанские породы набирают менее 100 граммов. Шерсть овец новой породы на 97-98 процентов мериносовая толщиной до 20 микрон. Средний настриг с одной овцы - четыре килограмма.

Выгода здесь очевидна. Если килограмм шерсти овец мясных пород стоит в пределах 20-25 рублей, а немериносовой - 60-70 рублей, то за руно артлухского мериноса дадут более ста рублей. Новая порода уже стала популярна у чабанов, и не только местных. Несколько партий животных отправлены овцеводам в другие регионы страны.

А после агропромышленной выставки "Золотая осень - 2019" дагестанскими мериносами заинтересовались животноводы Беларуси. Первая партия из ста голов в этом году уехала на пастбища соседнего государства для племенного разведения.