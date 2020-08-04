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04.08.2020 19:19
Рубрика: Спорт

Игрок ФК "Ахмат" Денис Глушаков заявил, что покинул команду

Текст: Александр Ершов

Известный российский футболист Денис Глушаков сегодня сообщил о том, что покидает грозненский ФК "Ахмат", за который он выступал в течение последнего сезона. Об этом 33-летний экс-игрок "Спартака" и сборной России заявил в своем аккаунте в Instagram.

Фото: AP Photo/Luis Vieira
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"Пришло время двигаться дальше, - написал Глушаков. - Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить "Ахмат", всех болельщиков, Чеченскую Республику и город Грозный. Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы - отдельный респект, удачи и больших побед впереди".

По словам хавбека, после ударной работы на карантине удалось вернуться к оптимальным кондициям. "Пробежал и что-то забил - почти как в лучшие золотые времена. Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе - никогда этого не скрывал".

Глушаков рассказал, что в данный момент он ведет переговоры относительно продолжения своей карьеры сразу с несколькими клубами Российской премьер-лиги. При этом футболист никогда не скрывал, что хотел бы вернуться в московский "Спартак", в составе которого он выступал с 2013 по 2019 и завоевал "золото" первенства страны.

Полузащитник провел в составе "Ахмата" 24 матча в чемптонате и Кубке России, в которых забил четыре мяча.

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