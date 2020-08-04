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04.08.2020 15:36
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье возбудили дело против банды телефонных мошенников

Текст: Михаил Сухарев (Ставрополь)

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении группы телефонных мошенников, которые выманивали у россиян деньги с банковских счетов. Как сообщили в МВД России, дело заведено по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем".

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- Весной прошлого года сотрудниками Управления уголовного розыска краевого главка при участии Росгвардии была пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств с расчетных счетов граждан, - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемых задержали и возбудили против них дело по статье 159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Однако в ходе следствия выяснилось, что двое злоумышленников организовали преступное сообщество из двух структурных подразделений с десятком участников. Действовали по уже давно известной схеме: звонили в другой регион с короткого номера от имени сотрудника банка и под разными предлогами просили назвать пароли и пин-коды, либо перевести деньги на резервный счет.

Сейчас следствие установило причастность группы к хищению полутора миллионов рублей и выявило 31 эпизод мошенничества. Уголовные дела соединили в одно производство.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край РГ-Видео

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