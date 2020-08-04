Опыт "Россети Северный Кавказ" использует крупная нефтяная госкорпорация

Представители компании "Россети Северный Кавказ" и госкорпорации "Транснефть" обсудили ключевые аспекты использования системы управления производственными активами (СУПА).

В диалоге по обмену опытом, прошедшем в онлайн-формате, приняли участие первый заместитель - главный инженер ПАО "Россети Северный Кавказ" Виктор Абаимов, первый вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин, ведущие эксперты в сфере информационных технологий компаний-участниц, а также представители холдинга "Россети".

Передовой опыт компании "Россети Северный Кавказ" по использованию системы управления производственными активами рекомендован лидером российского производителя в системе программного обеспечения (1С) для внедрения в зоне деятельности корпорации "Транснефть".

Крупнейшая электросетевая компания СКФО использует СУПА с 2016 года. За пять лет удалось в зоне электросетевой деятельности компании добиться существенных производственных результатов. Среди основных достижений работы в программе - создание и поддержка актуальной базы данных потребителей, а также производственных активов. По результатам реализации сформированной в СУПА программы также удалось добиться снижения количества аварийно-восстановительных работ на 9 процентов.

"СУПА позволяет поддерживать надежность работы электросетевого комплекса макрорегиона. Компания использует программу с учетом ведущих разработок в сфере цифровых технологий. Интегрирована система управления производственными активами с программным комплексом "Аварийность" Группы "Россети", - сообщил заместитель директора Департамента - начальник службы управления и технического диагностирования объектов электросетевого хозяйства ПАО "Россети Северный Кавказ" Евгений Загороднюк, который является координатором работы СУПА.

Первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин отметил высокий уровень профессионализма энергетиков в сфере информационных технологий, поблагодарив за полученный в рамках диалога актуальный и полезный опыт.

"У обеих госкомпаний схожая социально-производственная миссия: усилия и "Россетей", и "Транснефти" в сфере производственно-технического развития направлены прежде всего на повышение качества услуг, предоставляемых потребителям. Энергетики готовы оказывать всестороннее содействие специалистам "Транснефти" в части внедрения и использования системы управления производственными активами", - подчеркнул директор Департамента информационных технологий "Россети Северный Кавказ" Максим Лесниченко.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"