В Дагестане при опрокидывании грузовика пострадали девять человек

В Дагестане девять человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля ЗИЛ-131 в районе села Бежта. Среди травмированных - пятеро детей, младшему из которых шесть лет.

Как сообщает министерство здравоохранения региона, пострадавшие госпитализированы в больницу Цунтинского района. Двое женщин 1989 и 1991 годов рождения находятся в тяжелом состоянии.Для их эвакуации в Махачкалу планируется задействовать вертолет санитарной авиации.

"Остальные пассажиры грузовика получили травмы средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - отметили в ведомстве.

В МВД региона отметили, что причиной аварии стало проседания грунта дороги Кидера - Бежта.