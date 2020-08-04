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04.08.2020 17:03
Рубрика: Происшествия

Аферистка обманула новгородку под видом внучки знахарки из сериала

Текст: Евгений Малышев (Новгородская область)

Мошенница использовала силу телевизионного искусства, чтобы обмануть жительницу Новгородской области. Для того, чтобы задержать лжецелительницу, новгородским силовикам пришлось отправиться в командировку в Свердловскую область.

Фото: kino-teatr.ru
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Как сообщает пресс-служба УМВД по Новгородской области, аферисткой оказалась 30-летняя жительница уральского города Артемовский. Неправедные деньги она решила заработать на модной сейчас "удаленке", создав аккаунт в одной из социальных сетей. Страницу она вела от имени внучки слепой бабы Нины, хорошо известного любительницам мыльных опер персонажа одного из популярных российских сериалов. Мошенница предлагала попавшим в беду людям помощь своей "телебабушки", обещая избавить клиентов от недугов при помощи заговоров и путем снятия "порчи".

На ее удочку попалась 32-летняя жительница деревни Борки Новгородского района, которая обратилась к "внучке" в надежде облегчить страдания своего тяжелобольного малолетнего ребенка. Услуга магической диагностики по фотографии обошлась отчаявшейся жертве в тысячу рублей, и это был только первый этап "целительства". Доверчивая мать перевела злоумышленнице еще более 60 тысяч рублей, которые мошенница обещала вернуть после завершения всех обрядов. Долгожданного выздоровления не случилось, а "внучка бабы Нины" заблокировала клиентке доступ к своей странице.

Опомнившаяся жительница обратилась за помощью в полицию. Мошенница была задержана совместными усилиями сотрудников уголовного розыска Новгородской и Свердловской областей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Доставленной в Великий Новгород лжецелительнице грозит до пяти лет лишения свободы.

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