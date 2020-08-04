Арктическим инвесторам станет проще получить поддержку

Соответствующими требованиям признаны семь инвестпроектов с частными инвестициями 187 миллиардов, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.
Суммы субсидий весьма серьезны. Одна компания, строящая инфраструктурные объекты, может получить из федерального бюджета сумму в сотни миллионов и даже миллиарды рублей. Как известно, федеральная субсидия выделяется на строительство внешних инфраструктурных объектов - то есть тех, которыми будет пользоваться не только построившая их компания. Однако, по мнению представителей бизнеса, бюрократическая процедура предоставления преференций остается сложной и громоздкой. Часто требуется дополнительная информация, за которой приходится то и дело обращаться к чиновникам. Кроме того, не всегда бывают ясными критерии, по которым внешняя инфраструктура отличается от внутренней, создавать которую инвестор обязан за свой счет.
- Например, предприятие строит воздушную линию электропередачи. Внешняя это инфраструктура или внутренняя? Как мне известно, одна из генерирующих электроэнергию компаний на Дальнем Востоке построила воздушную ЛЭП, но в предоставлении федеральной субсидии ей было отказано, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" представитель крупной горнопромышленной компании, попросив не называть свое имя. - Было решено, что это внутренняя среда проекта. А вот другой случай. Для горно-обогатительной фабрики построена дорога, по которой передвигается исключительно транспорт компании-владельца - огромные самосвалы, возящие руду. Но расходы на строительство этой дороги почему-то компенсируются из федерального бюджета. На мой взгляд, механизм принятия подобных решений остается непрозрачным и данные субсидии будут востребованы небольшим количеством крупных компаний, имеющих серьезное лобби на федеральном уровне.
Еще одна сложность касается отчета за то, как используются бюджетные деньги, предоставляемые арктическим инвесторам в качестве поддержки. Любой инвестор, реализующий более или менее крупный проект, пользуется услугами фирм-подрядчиков. Как быть, если кто-либо из подрядчиков, например, "накосячил" с НДС? Заказчик вряд ли в состоянии полностью проконтролировать всю деятельность подрядчика, поскольку существуют внутренние аспекты этой деятельности, которые могут составлять коммерческую тайну и не относиться напрямую к исполнению заказа. Но если нарушение будет выявлено, заказчику придется отвечать, поскольку федеральные деньги пойдут на оплату услуг подрядчика-нарушителя. И налоговая инспекция вполне может заподозрить в этом случае сговор. Найти абсолютно надежного подрядчика, который способен отчитаться о своих расходах так же надежно, как и заказчик, - задача очень сложная.
Необходимо учитывать и то, что представители государственных органов будут сами оценивать, какие закупки ведет инвестор. Если проверяющим не понравится цена на тот или иной агрегат, они вполне могут выставить инвестору претензии. И в данном случае не будет играть роли тот факт, что компания закупила качественное, но более дорогое оборудование вместо ненадежного, но дешевого. Кроме того, проверяющие могут ненавязчиво посоветовать инвестору работать с тем или иным конкретным подрядчиком и в случае отказа проводить проверку за проверкой, в ходе которых обязательно будут найдены нарушения, пусть даже формальные.
В то же время представители бизнеса понимают необходимость строгой отчетности за потраченные государственные средства и качество выполненных работ, от которых иногда напрямую зависит жизнь людей в арктических городах и поселках. Очевиден тот факт, что для реализации инвестпроектов в высоких широтах необходим более тщательный и скрупулезный отбор подрядчиков и субподрядчиков.
С 28 августа вступит в силу пакет законов о системе преференций в Арктике. В частности, речь идет о получении статуса резидента Арктической зоны, дающего льготы по налогу на прибыль, а также по страховым взносам, которые распространяются исключительно на проекты, не связанные с добычей полезных ископаемых.
Процесс получения заявки предполагается максимально упростить. Потенциальному резиденту достаточно подать относительно небольшой пакет документов, включающий заявление, учредительные документы и бизнес-план. Форма заявки будет утверждена в ближайшее время, с помощью электронного кабинета она будет формироваться автоматически - предпринимателю будет достаточно заполнить ключевые поля.
Практически все арктические регионы подтвердили готовность дополнительно ввести льготу по упрощенной системе налогообложения для резидентов Арктической зоны. Это тоже будет существенной поддержкой для малого и среднего бизнеса. Теперь предстоит максимально проинформировать об этом бизнес. Для этого Александр Крутиков предложил провести в каждом из регионов вебинары для местных бизнес-сообществ и деловых объединений.
- На сайте arctic-russia.ru будет работать специальный раздел для инвесторов, - сообщил на недавней пресс-конференции руководитель арктического департамента Минвостокразвития Александр Павлов. - Там мы будем выкладывать подробную инструкцию и пошаговое прохождение оформления заявки с приложением примеров каждого нового необходимого документа. Также туда будут выкладываться тексты нормативных актов по мере их принятия. Пожелания инвесторов мы будем максимально учитывать.
Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ:
- Вся российская Арктика стала специальной экономической зоной, причем крупнейшей в мире - ее площадь составляет почти пять миллионов квадратных километров. Сегодня любой предприниматель, готовый вложить в Арктическую зону не менее одного миллиона рублей в любой не запрещенной на территории России вид деятельности, сможет получить статус резидента.