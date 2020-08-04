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04.08.2020 13:20

Золотые слова

Арктическим инвесторам станет проще получить поддержку
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 170(8224)
Механизм государственной поддержки инвестиций в Арктике начал работать. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики завершило прием заявок от арктических инвесторов, претендующих на инфраструктурную поддержку со стороны государства.

Соответствующими требованиям признаны семь инвестпроектов с частными инвестициями 187 миллиардов, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Суммы субсидий весьма серьезны. Одна компания, строящая инфраструктурные объекты, может получить из федерального бюджета сумму в сотни миллионов и даже миллиарды рублей. Как известно, федеральная субсидия выделяется на строительство внешних инфраструктурных объектов - то есть тех, которыми будет пользоваться не только построившая их компания. Однако, по мнению представителей бизнеса, бюрократическая процедура предоставления преференций остается сложной и громоздкой. Часто требуется дополнительная информация, за которой приходится то и дело обращаться к чиновникам. Кроме того, не всегда бывают ясными критерии, по которым внешняя инфраструктура отличается от внутренней, создавать которую инвестор обязан за свой счет.

- Например, предприятие строит воздушную линию электропередачи. Внешняя это инфраструктура или внутренняя? Как мне известно, одна из генерирующих электроэнергию компаний на Дальнем Востоке построила воздушную ЛЭП, но в предоставлении федеральной субсидии ей было отказано, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" представитель крупной горнопромышленной компании, попросив не называть свое имя. - Было решено, что это внутренняя среда проекта. А вот другой случай. Для горно-обогатительной фабрики построена дорога, по которой передвигается исключительно транспорт компании-владельца - огромные самосвалы, возящие руду. Но расходы на строительство этой дороги почему-то компенсируются из федерального бюджета. На мой взгляд, механизм принятия подобных решений остается непрозрачным и данные субсидии будут востребованы небольшим количеством крупных компаний, имеющих серьезное лобби на федеральном уровне.

Еще одна сложность касается отчета за то, как используются бюджетные деньги, предоставляемые арктическим инвесторам в качестве поддержки. Любой инвестор, реализующий более или менее крупный проект, пользуется услугами фирм-подрядчиков. Как быть, если кто-либо из подрядчиков, например, "накосячил" с НДС? Заказчик вряд ли в состоянии полностью проконтролировать всю деятельность подрядчика, поскольку существуют внутренние аспекты этой деятельности, которые могут составлять коммерческую тайну и не относиться напрямую к исполнению заказа. Но если нарушение будет выявлено, заказчику придется отвечать, поскольку федеральные деньги пойдут на оплату услуг подрядчика-нарушителя. И налоговая инспекция вполне может заподозрить в этом случае сговор. Найти абсолютно надежного подрядчика, который способен отчитаться о своих расходах так же надежно, как и заказчик, - задача очень сложная.

Федеральный отбор прошли семь инвестпроектов с частными инвестициями 187 миллиардов

Необходимо учитывать и то, что представители государственных органов будут сами оценивать, какие закупки ведет инвестор. Если проверяющим не понравится цена на тот или иной агрегат, они вполне могут выставить инвестору претензии. И в данном случае не будет играть роли тот факт, что компания закупила качественное, но более дорогое оборудование вместо ненадежного, но дешевого. Кроме того, проверяющие могут ненавязчиво посоветовать инвестору работать с тем или иным конкретным подрядчиком и в случае отказа проводить проверку за проверкой, в ходе которых обязательно будут найдены нарушения, пусть даже формальные.

В то же время представители бизнеса понимают необходимость строгой отчетности за потраченные государственные средства и качество выполненных работ, от которых иногда напрямую зависит жизнь людей в арктических городах и поселках. Очевиден тот факт, что для реализации инвестпроектов в высоких широтах необходим более тщательный и скрупулезный отбор подрядчиков и субподрядчиков.

С 28 августа вступит в силу пакет законов о системе преференций в Арктике. В частности, речь идет о получении статуса резидента Арктической зоны, дающего льготы по налогу на прибыль, а также по страховым взносам, которые распространяются исключительно на проекты, не связанные с добычей полезных ископаемых.

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Процесс получения заявки предполагается максимально упростить. Потенциальному резиденту достаточно подать относительно небольшой пакет документов, включающий заявление, учредительные документы и бизнес-план. Форма заявки будет утверждена в ближайшее время, с помощью электронного кабинета она будет формироваться автоматически - предпринимателю будет достаточно заполнить ключевые поля.

Практически все арктические регионы подтвердили готовность дополнительно ввести льготу по упрощенной системе налогообложения для резидентов Арктической зоны. Это тоже будет существенной поддержкой для малого и среднего бизнеса. Теперь предстоит максимально проинформировать об этом бизнес. Для этого Александр Крутиков предложил провести в каждом из регионов вебинары для местных бизнес-сообществ и деловых объединений.

- На сайте arctic-russia.ru будет работать специальный раздел для инвесторов, - сообщил на недавней пресс-конференции руководитель арктического департамента Минвостокразвития Александр Павлов. - Там мы будем выкладывать подробную инструкцию и пошаговое прохождение оформления заявки с приложением примеров каждого нового необходимого документа. Также туда будут выкладываться тексты нормативных актов по мере их принятия. Пожелания инвесторов мы будем максимально учитывать.

Прямая речь

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ:

- Вся российская Арктика стала специальной экономической зоной, причем крупнейшей в мире - ее площадь составляет почти пять миллионов квадратных километров. Сегодня любой предприниматель, готовый вложить в Арктическую зону не менее одного миллиона рублей в любой не запрещенной на территории России вид деятельности, сможет получить статус резидента.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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