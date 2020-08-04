Через Арктику проложат подводный оптический кабель

Европу и Азию свяжет оптоволоконный кабель, проложенный по дну вдоль арктического побережья России в рамках проекта "АrcticConnect". Соглашение об этом было заключено между компаниями России и Финляндии в 2019 году. Подобный проект станет первым в мире. Сегодня большая часть подводных оптоволоконных линий проходит через Тихий и Атлантический океаны, и в составе международных магистральных сетей нет линии связи, которая напрямую соединяла бы европейские страны, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.

Практическая реализация проекта начнется в самое ближайшее время. На 5 августа намечено начало экспедиции, в которую отправится научно-исследовательское судно "Академик Логачев", чтобы исследовать около 6,5 тысячи километров дна Северного Ледовитого океана, по которому предстоит проложить кабель.

Инвестиции в строительство линии оцениваются в 0,8-1,2 миллиарда долларов, однако точная сумма будет ясна только после окончания исследований.

Идея соединить подводным кабелем Азию и Европу, а в перспективе, возможно, и Северную Америку кратчайшим путем через Арктику появилась не случайно. Одной из главных причин является существенная задержка сигнала при передаче данных между континентами. Эту задержку человек, как правило, не замечает, так как она составляет доли секунды. Но она может отразиться на работе быстродействующих систем - например, биржевых торговых роботов. Поэтому главная цель проекта - создать коммуникационную линию, способную справиться с растущими объемами мирового интернет-трафика. Пропускная способность кабеля составит до 200 терабит в секунду. Благодаря этому сигнал будет передаваться с минимальным уровнем задержки, который сегодня не обеспечивает ни одна из действующих линий. Как сообщил представитель российской стороны проекта Геворк Вермишян, межконтинентальный трафик данных стремительно увеличивается: в ближайшие пять лет он может вырасти на 200 процентов. На российском Крайнем Севере остается острой проблема отсутствия надежной широкополосной связи. Примером может служить Норильский промышленный район, где лишь в 2017 году появилась оптоволоконная линия. До этого момента сотни тысяч жителей района имели возможность связываться с "большой землей" только с помощью спутников.

Пропускная способность линии составит до 200 терабит в секунду

На большей части территории российской Арктики до сих пор доступна лишь спутниковая связь - дорогая, медленная и неустойчивая. Зоны покрытия большинства коммерческих спутников не позволяют обеспечивать уверенный прием сигнала с геостационарных космических аппаратов за Полярным кругом. Скорость широкополосного спутникового интернета составляет лишь 2-2,5 гигабита в секунду, тогда как оптоволоконная линия позволяет достигать скорости передачи данных в десятки гигабайт в секунду. "АrcticConnect" поможет в некоторой степени решить эту проблему. От основной трансарктической линии планируется построить 11 отводов, которые частично обеспечат связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса. Однако отводы дадут возможность пользоваться высокоскоростным интернетом жителям лишь тех населенных пунктов, которые находятся на расстоянии не более 50-100 километров от места выхода отвода на сушу. В более отдаленные районы, такие как Якутия, прокладывать оптоволокно пока не выгодно.