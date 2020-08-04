Через Арктику проложат подводный оптический кабель

Новости

"Химки" расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон 14:03
В Минске открылась выставка художника Владимира Гладкова 13:54
Гендиректор "Зенита" считает бредом новость о желании Малкома покинуть клуб 13:46
Возражений против достройки "Северного потока-2" не нашлось 13:24
Росстат назвал сумму доходов россиян во втором квартале 13:08
Лукашенко: Россия всегда будет нашим ближайшим союзником 13:08
В Крыму девочку из Тулы наградят за спасение упавшего в бассейн ребенка 13:03
Продажи Lada вышли на докризисный уровень и продолжают расти 12:51
Собянин: После вынужденного простоя "Москвариум" снова принимает гостей 12:49
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут 12:28
Стивен Кинг анонсировал свой новый роман 12:10
Какие болезни поможет предупредить регулярный анализ крови 12:10
Троих моряков спасли с необитаемого острова благодаря надписи на песке 12:06
Памятные монеты с полярным волком выпустил в обращение Банк России 12:06
Шойгу: Все участники Армейских игр-2020 пройдут двухнедельный карантин 12:02
Минобороны Беларуси объявило о военных сборах 11:54
У певицы Риты Дакоты с третьего раза нашли коронавирус 11:53
В Сочи откроется отделение Национального центра помощи детям 11:51
Брэдли Купер сыграет в драме Пола Томаса Андерсона о 70-х 11:38
В Псковской области произошел разлив 10 тонн мазута 11:30
Трамп: Отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой США 11:29
Барабанщик Metallica Ларс Ульрих составил список своих любимых песен 11:27
"Автодор" предупредил о пиковой загрузке трассы "Дон" 11:25
В России запущен сервис для отказа от "зарплатного рабства" 11:22
Хабиб Нурмагомедов пообещал "утопить" Гэтжи в октагоне 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 13:15

Гигабиты подо льдом

Через Арктику проложат подводный оптический кабель
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 170(8224)
Европу и Азию свяжет оптоволоконный кабель, проложенный по дну вдоль арктического побережья России в рамках проекта "АrcticConnect". Соглашение об этом было заключено между компаниями России и Финляндии в 2019 году. Подобный проект станет первым в мире. Сегодня большая часть подводных оптоволоконных линий проходит через Тихий и Атлантический океаны, и в составе международных магистральных сетей нет линии связи, которая напрямую соединяла бы европейские страны, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.

Практическая реализация проекта начнется в самое ближайшее время. На 5 августа намечено начало экспедиции, в которую отправится научно-исследовательское судно "Академик Логачев", чтобы исследовать около 6,5 тысячи километров дна Северного Ледовитого океана, по которому предстоит проложить кабель.

Фото: iStock
Земли для "арктического гектара" можно будет получить в городской черте

Инвестиции в строительство линии оцениваются в 0,8-1,2 миллиарда долларов, однако точная сумма будет ясна только после окончания исследований.

Идея соединить подводным кабелем Азию и Европу, а в перспективе, возможно, и Северную Америку кратчайшим путем через Арктику появилась не случайно. Одной из главных причин является существенная задержка сигнала при передаче данных между континентами. Эту задержку человек, как правило, не замечает, так как она составляет доли секунды. Но она может отразиться на работе быстродействующих систем - например, биржевых торговых роботов. Поэтому главная цель проекта - создать коммуникационную линию, способную справиться с растущими объемами мирового интернет-трафика. Пропускная способность кабеля составит до 200 терабит в секунду. Благодаря этому сигнал будет передаваться с минимальным уровнем задержки, который сегодня не обеспечивает ни одна из действующих линий. Как сообщил представитель российской стороны проекта Геворк Вермишян, межконтинентальный трафик данных стремительно увеличивается: в ближайшие пять лет он может вырасти на 200 процентов. На российском Крайнем Севере остается острой проблема отсутствия надежной широкополосной связи. Примером может служить Норильский промышленный район, где лишь в 2017 году появилась оптоволоконная линия. До этого момента сотни тысяч жителей района имели возможность связываться с "большой землей" только с помощью спутников.

Пропускная способность линии составит до 200 терабит в секунду

На большей части территории российской Арктики до сих пор доступна лишь спутниковая связь - дорогая, медленная и неустойчивая. Зоны покрытия большинства коммерческих спутников не позволяют обеспечивать уверенный прием сигнала с геостационарных космических аппаратов за Полярным кругом. Скорость широкополосного спутникового интернета составляет лишь 2-2,5 гигабита в секунду, тогда как оптоволоконная линия позволяет достигать скорости передачи данных в десятки гигабайт в секунду. "АrcticConnect" поможет в некоторой степени решить эту проблему. От основной трансарктической линии планируется построить 11 отводов, которые частично обеспечат связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса. Однако отводы дадут возможность пользоваться высокоскоростным интернетом жителям лишь тех населенных пунктов, которые находятся на расстоянии не более 50-100 километров от места выхода отвода на сушу. В более отдаленные районы, такие как Якутия, прокладывать оптоволокно пока не выгодно.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ
В России запущен сервис для отказа от "зарплатного рабства"
Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном
Росстат назвал сумму доходов россиян во втором квартале
Новый нацстандарт на автономера вступает в силу в России