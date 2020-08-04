Цирк на Фонтанке откроет уникальную уличную выставку

7 августа Цирк на Фонтанке открывает уникальную уличную выставку "Toulouse Lautrec. Один на один с цирком".

В это время первый в мире Музей циркового искусства будет праздновать день рождения.

Вернисаж развернется перед зданием цирка, посвящен он малоизвестному альбому факсимильных рисунков "Au Cirque" ("В цирке"), хранящемуся в фондах музея. Его автор - выдающийся французский живописец, литограф, мастер рекламных плакатов и искренний любитель циркового искусства граф Анри де Тулуз-Лотрек (конец XIX века). Парижские цирки были источником его вдохновения.

Как сообщает пресс-служба Большого Санкт-Петербургского цирка, художник часами наблюдал за акробатами, жонглерами, эквилибристами, воздушными гимнастами и клоунами, отрабатывающими на репетициях сложные трюки.

Особое наслаждение ему доставляли наездники и лошади, которых он рисовал еще с детства. Именно в цирке царила размеренная сосредоточенная атмосфера ежедневного напряженного, порой изнурительного труда, без которого не может существовать артист, и воспоминания о которой спасали художника в дни пребывания в клинике.

Альбом "Au Cirque" ("В цирке") был издан в Париже в 1905 году уже после смерти Анри де Тулуз-Лотрека и включил в себя 22 рисунка.

В предисловии, которое попросил написать искусствоведа Александра Арсена сам художник, тот отмечал, что самое удивительное в этих листах то, что они исполнены Анри де Тулуз-Лотреком по памяти без использования каких-либо вспомогательных материалов. "Когда я пересматривал эти произведения, посвященные цирку, которые нас захватывают и увлекают в часы труда и отдыха, в часы "смеха сквозь слезы", во все периоды нашей жизни, я обнаружил все основания любить и наслаждаться Лотреком. Я вновь отметил широкий стиль его рисунков, точность его наблюдений, острую оценку его суждений, мне даже показалось, что по прошествии времени они приобрели еще большее значение".

Всего было выпущено 200 нумерованных экземпляров альбома, 29-й альбом в 1930 году приобрел Музей циркового искусства.

Выставка будет работать только до 9 августа. 10 августа утром ее демонтируют. Заранее записавшихся по телефону гостей 9 августа ждет авторская экскурсия.

Справка "РГ"

Музей циркового искусства в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке считают уникальной сокровищницей идей и свершений циркового мира. С момента основания 8 августа 1928 года важнейшими его функциями стали собирание, хранение, изучение и популяризация мирового циркового наследия. Сюда на протяжении 92 лет приносят материалы, рассказывающие о творчестве цирковых деятелей. Собрание в Санкт-Петербургском цирке до сих пор остается единственным в России, отражающим материал по цирковому наследию всего мира, а музей - единственным, ведущим в этой области одновременно научно-исследовательскую, издательскую и экскурсионную деятельность.