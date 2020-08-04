Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ

По три тысячи рублей штрафа заплатят петербуржцы, которых поймали на списывании во время Единого государственного экзамена, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Так, в Василеостровском районе мировой судьба признал местного жителя виновным в использовании мобильного телефона на ЕГЭ по русскому языку.

В Калининском районе экзаменуемый попался со шпаргалкой во время экзамена по истории.

На молодых людей завели административные дела по статье "Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса" КоАП России. Оба нарушителя признали свою вину и раскаялись в содеянном.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга "РГ" сообщили, что пойманные со шпаргалками молодые люди, являются совершеннолетними.

Сейчас правила поступления в вузы таковы, что ЕГЭ для поступления должны сдавать не только выпускники школ, но и те, кто получил аттестат в прошлые годы. К слову, сама процедура проведения экзамена очень строгая. Тех, кого ловят на списывании, удаляют с ЕГЭ. Так что сдавать экзамены и поступать в вузы молодым людям придется уже в следующем году.