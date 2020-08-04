Новости

Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 18:36
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 18:26
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 18:25
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 18:24
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 18:17
Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом 17:54
Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36% 17:52
ФАС предостерегла от продажи авиабилетов в закрытые страны 17:49
Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ 17:46
Союз страховщиков: Россияне стали меньше страховать свою жизнь 17:41
В Киргизии на месте бывшей военной базы США создадут инфекционный госпиталь 17:29
Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса 17:21
Морпехи Балтфлота отбили атаку "террористов" на учениях "Океанский щит" 17:15
Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана 17:05
"Внучка знахарки бабы Нины" выманила у новгородки 60 тысяч рублей 17:03
В Коми перенесшие COVID-19 смогут пройти реабилитацию лечебной грязью 16:50
Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем 16:46
Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице 16:46
В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2" 16:40
Видео: В центре Москвы произошел пожар в хостеле 16:36
В России появится система для отслеживания оборота золота и бриллиантов 16:36
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве 16:31
Фото: герои "Шерлока" появятся на почтовых марках Великобритании 16:13
Гарюгин покинул должность начальника Петербургского метрополитена 16:11
Легойда: Движение Black Lives Matter дискредитировало себя 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 17:46
Рубрика: Происшествия

Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

По три тысячи рублей штрафа заплатят петербуржцы, которых поймали на списывании во время Единого государственного экзамена, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Житель Иркутской области попытался сдать ЕГЭ за родственника

Так, в Василеостровском районе мировой судьба признал местного жителя виновным в использовании мобильного телефона на ЕГЭ по русскому языку.

В Калининском районе экзаменуемый попался со шпаргалкой во время экзамена по истории.

На молодых людей завели административные дела по статье "Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса" КоАП России. Оба нарушителя признали свою вину и раскаялись в содеянном.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга "РГ" сообщили, что пойманные со шпаргалками молодые люди, являются совершеннолетними.

Сейчас правила поступления в вузы таковы, что ЕГЭ для поступления должны сдавать не только выпускники школ, но и те, кто получил аттестат в прошлые годы. К слову, сама процедура проведения экзамена очень строгая. Тех, кого ловят на списывании, удаляют с ЕГЭ. Так что сдавать экзамены и поступать в вузы молодым людям придется уже в следующем году.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Нарушения при сдаче ЕГЭ ЕГЭ в России

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиянам открыли въезд в Черногорию
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
В Подмосковье скончался второй пилот упавшего дельталета
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию