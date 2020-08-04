Патентную систему налогообложения ждут реформы. Возможно, предпринимателям позволят вычитать страховые взносы из стоимости патента. Кроме того, предельную площадь торговых объектов, владельцы которых могут применять этот режим, увеличат с нынешних 50 квадратных метров до 150. Такие поправки в Налоговый кодекс РФ подготовило федеральное правительство, сейчас они готовятся к первому чтению в Госдуме.

Парикмахеры и другие представители сферы услуг уже отказались от ЕНВД в пользу налога для самозанятых, но торговле такой маневр недоступен. Фото: Сергей Николаев/РГ

Эксперты называют реформу крайне важной, ведь именно из-за отсутствия налогового вычета многие бизнесмены отказываются от патентов в пользу единого налога на вмененный доход (ЕНВД), доживающего последние месяцы, или вовсе в пользу "серой" деятельности. Однако новации не будут эффективными, если власти регионов Северо-Запада не пересмотрят стоимость патентов для торговли.

Четыре режима

Следует пояснить, что в нашей стране существует несколько льготных налоговых режимов для субъектов малого и среднего бизнеса: ЕНВД, патентная система налогообложения (ПСН) и упрощенная система налогообложения (УСН). Кроме того, с 1 июля 2020 года российские регионы могут вводить на своих территориях налог на профессиональный доход, его также называют налогом для самозанятых.

Те, кто применяют единый налог на вмененный доход или "упрощенку", могут уменьшить сумму налога на сумму уплаченных страховых взносов. В прошлом году предприниматели должны были перечислить в государственные страховые фонды за себя около 36 тысяч рублей. Предположим, что годовой налог в рамках ЕНВД или УСН составил у субъекта бизнеса, работающего в одиночку, 50 тысяч рублей. Тогда ему оставалось заплатить в бюджет всего 14 тысяч. При уплате взносов за наемных работников налог уменьшается на половину страховой суммы.

У самозанятых граждан вообще нет обязательных страховых взносов. А вот владельцы патентов должны перечислять деньги в страховые фонды и за себя, и за своих работников, но налоговый вычет для них не предусмотрен. Подобная несправедливость - одна из причин, по которой патенты так и не начали пользоваться популярностью в регионах СЗФО. Сейчас правительство РФ предложило эту несправедливость устранить.

В Псковской области в прошлом году насчитывалось 12,5 тысячи плательщиков УСН, 10 тысяч плательщиков ЕНВД и не более тысячи владельцев патентов. Однако вскоре ситуация кардинально изменится. Единый налог на вмененный доход должен прекратить свое действие в 2021 году. Пока на федеральном уровне, несмотря на многочисленные обращения бизнес-объединений, не приняли решения о его продлении.

- В Псковской области ЕНВД очень популярен у мелких магазинов, кафе, салонов красоты, функционирующих в небольших населенных пунктах, - комментирует ситуацию псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. - Парикмахеры, специалисты по ремонту обуви и другие представители сферы услуг, работающие без наемных сотрудников, уже сейчас отказываются от ЕНВД в пользу налога на профессиональный доход. Но предприниматели, содержащие штат, применять спецрежим для самозанятых не вправе. Кроме того, новый налог не распространяется на сферу торговли. Поэтому поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на доработку патентной системы налогообложения, можно только приветствовать.

Больно дорого

Вот только стоимость патентов для игроков рынка торговли во многих регионах является едва ли не заградительной. В Псковской области владелец магазина площадью 50 квадратных метров, не имеющий наемных работников, должен заплатить в бюджет порядка 95 тысяч рублей в год. В Калининградской области этот показатель варьируется от 120 тысяч до 133 тысяч рублей, в Новгородской области - от 128 тысяч до 320 тысяч рублей в зависимости от муниципалитета.

- По текущему году расчеты вести затруднительно, но по прошлому году я прикинул, что на патентной системе налогообложения заплатил бы почти на 70 тысяч рублей больше, чем на ЕНВД, - рассказывает владелец небольшого сувенирного магазина в одном из калининградских курортных городов Иван Ромашенко. - Если можно будет вычитать страховые взносы из стоимости патента, разница окажется уже не столь значительной, около 30 тысяч рублей. Но я не готов даже к таким дополнительным расходам, поскольку пока не могу рассчитаться с долгами, накопленными в нерабочий период. Упрощенную систему налогообложения я не рассматриваю из-за слишком сложной системы отчетности, требующей привлечения стороннего бухгалтера.

На Псковщине в рамках мероприятий по поддержке бизнеса, наиболее пострадавшего из-за пандемии, уже снизили стоимость патентов по 13 направлениям на 90 процентов. Но розничная торговля в льготный перечень не попала, и эта ситуация требует исправления.

Во многих регионах высокая стоимость патентов является заградительной мерой

- Представители областной власти полагают, что торговля является высокодоходным видом деятельности, - продолжает Аркадий Мурылев. - Но они не учитывают бизнес, который трудится в малых населенных пунктах. Владельцы небольших сельских магазинчиков, они же продавцы, зарабатывают не более 20-30 тысяч рублей в месяц. Возможно, продуктовые торговые точки не так пострадали в нерабочий период, как, к примеру, общепит. Но после отмены единого налога на вмененный доход, если сейчас не принять никаких мер, многие вынуждены будут уйти с рынка. Это не только экономическая, но и социальная проблема, ведь сельчане лишатся возможности купить продукты в своих населенных пунктах. Идеальным вариантом, конечно, было бы продление ЕНВД - такое решение позволит поддержать бизнес, не совершая дополнительных действий, требующих дополнительного финансирования. Однако мы должны быть готовы к тому, что режим все же прекратит свое действие. Реформа патентной системы налого-

обложения, которая проводится на федеральном уровне, не смягчит последствия отмены ЕНВД без соответствующих шагов со стороны региональных законодателей.

Тапочки не продаются

Пересмотра требуют и ставки упрощенной системы налогообложения. Патенты могут покупать только индивидуальные предприниматели. Для юридических лиц они недоступны.

- В состав облпотребсоюза входят 678 магазинов, большинство из них зарегистрированы в качестве юридических лиц, - отмечает председатель совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля. - Поэтому мы настаиваем на установлении для потребкооперации минимальной однопроцентной ставки по категории "доходы" в рамках упрощенной системы налогообложения.

Такую ставку в регионе уже ввели для представителей сфер туризма, общественного питания, гостиничного бизнеса, досуга и развлечений, дополнительного образования, физкультуры и спорта, бытовых услуг. Но розничную торговлю, как и в случае с удешевлением патентов, в льготный перечень не включили.

- Проблемы, с которыми столкнулась потребкооперация, связаны не только с отменой ЕНВД, но и с запретом на применение этого режима для предприятий, торгующих маркированными товарами, - продолжает Николай Тесля. - Так, с 1 июля единый налог на вмененный доход не могут уплачивать магазины, которые продают обувь. Раньше 85 процентов торговых точек облпотребсоюза имели в своем ассортименте резиновые сапоги, тапочки, иные обувные товары. В июле универсамы вынуждены были вывести обувь из номенклатуры, теперь она продается только в специализированных магазинах. Мы надеемся не только на продление ЕНВД, но и на иную корректировку федерального законодательства: чтобы требование об обязательной маркировке не влекло за собой запрета применения этого режима. Мы ведь продаем акцизные товары, уплачивая единый налог на вмененный доход. Почему же нельзя продавать по такой же схеме маркированную продукцию?