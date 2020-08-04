Новости

Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана 17:05
Аферистка обманула новгородку под видом внучки знахарки из сериала 17:03
В Коми перенесшие COVID-19 смогут пройти реабилитацию лечебной грязью 16:50
Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем 16:46
Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице 16:46
В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2" 16:40
Видео: В центре Москвы произошел пожар в хостеле 16:36
В России появится система для отслеживания оборота золота и бриллиантов 16:36
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве 16:31
Фото: герои "Шерлока" появятся на почтовых марках Великобритании 16:13
Гарюгин покинул должность начальника Петербургского метрополитена 16:11
Легойда: Движение Black Lives Matter дискредитировало себя 16:07
В Брянске организаторы онлайн-казино вывели из России 63 млрд рублей 16:01
В Подмосковье скончался второй пилот упавшего дельталета 15:49
Курганский врач рассказала, как питаться пожилым в период коронавируса 15:46
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС 15:23
В Подмосковье упал дельталет 15:19
Лаосу и Таиланду угрожают наводнения из-за сильных ливней 15:16
Диетолог рассказала о пяти продуктах для снижения холестерина 15:00
Турецкий минздрав предупредил отдыхающих о новых симптомах коронавируса 14:53
Райан Рейнольдс прокомментировал слух о своем переходе из Marvel в DC 14:46
Самая юная уральская чемпионка мира по шахматам стала мастером спорта РФ 14:20
ЕР поддержит реализацию национальной социальной инициативы 14:14
Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе 14:09
В Берлине преступники пытались въехать на машине в отделение банка 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 16:11
Рубрика: Власть

Гарюгин покинул должность начальника Петербургского метрополитена

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Владимир Гарюгин, в течение тридцати лет возглавлявший Петербургский метрополитен, покинул свою должность.

Фото: iStock
Метро Петербурга будет работать до полуночи

- Владимир Александрович уходит на заслуженный отдых, - подтвердила в беседе с корреспондентом "РГ" пресс-секретарь ГУП "Петербургский метрополитен" Юлия Шавель. - За тридцать лет, в течение которых он возглавлял метрополитен, произошло серьезное развитие предприятия и вообще случилось много хорошего.

Владимир Гарюгин пришел на работу в Ленинградский метрополитен в 1983 году на должность главы службы движения. В 1990 году стал начальником метрополитена и занимал этот пост по сей день.

В мае 2020 года Владимир Гарюгин был удостоен звания Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад Компании Транспорт Метрополитен Санкт-Петербурга СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиянам открыли въезд в Черногорию
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
В Подмосковье скончался второй пилот упавшего дельталета
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Родственникам пациентов разрешат получать их историю болезни