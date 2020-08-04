Гарюгин покинул должность начальника Петербургского метрополитена

Владимир Гарюгин, в течение тридцати лет возглавлявший Петербургский метрополитен, покинул свою должность.

- Владимир Александрович уходит на заслуженный отдых, - подтвердила в беседе с корреспондентом "РГ" пресс-секретарь ГУП "Петербургский метрополитен" Юлия Шавель. - За тридцать лет, в течение которых он возглавлял метрополитен, произошло серьезное развитие предприятия и вообще случилось много хорошего.

Владимир Гарюгин пришел на работу в Ленинградский метрополитен в 1983 году на должность главы службы движения. В 1990 году стал начальником метрополитена и занимал этот пост по сей день.

В мае 2020 года Владимир Гарюгин был удостоен звания Почетного гражданина Санкт-Петербурга.