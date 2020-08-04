Грузоотправителей решили заставить контролировать перевесы

Заксобрание Ленобласти выступило с инициативой изменить Федеральный закон "О недрах". Идея родилась после анализа следственной практики правоохранителей. Недавно следователи вскрыли масштабную схему, по которой в Ленобласти, как, впрочем, и в других регионах, с грузоперевозчиков регулярно вымогали взятки из-за перевеса груза, который транспортные компании зачастую не могут контролировать.

Все началось с того, что в работе Следственного комитета по Ленинградской области появилось уголовное дело о систематическом получении взяток с грузоперевозчиков. В состав группы входили сотрудники УГИБДД и Ространснадзора. Деньги они получали за то, чтобы не привлекать к ответственности грузоперевозчиков, которые ездят по дорогам с нарушением весовых габаритов.

Наибольшее количество эпизодов касалось компаний, перевозящих песок и щебень из карьеров. Следователи начали выяснять, есть ли у перевозчиков возможность в принципе не нарушать требования. Картина открылась безрадостная: в частности, было установлено, что на территории Ленинградской области нет постоянно действующих стационарных пунктов весогабаритного контроля. То есть перевозчик не может куда-то заехать на трассе и проверить, есть ли у него нарушения по весу.

- Существует федеральный проект, в рамках которого на автомобильных дорогах Ленинградской области предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию 40 подобных автоматизированных пунктов. Однако сроки его реализации определены до 2024 года. То есть до этого времени грузоперевозчики должны ездить и понимать, что в любой момент их остановят и оштрафуют. Или, возможно, потребуют взятку, - констатирует руководитель Следственного комитета по Ленинградской области Сергей Сазин.

Когда вся эта ситуация вскрылась, Следственный комитет по Ленобласти обратился к региональным властям с предложением пересмотреть сроки реализации и финансирования федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". В частности, в ведомстве предложили пораньше построить стационарные автоматические посты весогабаритного контроля. Решение было принято положительное, но в региональном СК на этом не остановились.

- Возник второй вопрос: а почему крайними остаются грузоперевозчики, ведь зачастую не они решают, с каким весом ехать. Выяснилось, что действующее федеральное и региональное законодательство не предусматривает контроль за отправкой и приемкой перегруженного транспорта. Многие грузоотправители навязывают транспортным компаниям условия работы на рынке, нарушая нормы погрузки. В связи с этим мы пришли к выводу, что данную ситуацию возможно исправить путем внесения дополнений в Закон "О недрах", предусмотрев в качестве лицензионного условия обязательность наличия у грузоотправителя стационарного пункта весового и габаритного контроля, - говорит Сергей Сазин.

Водитель не всегда может проконтролировать загрузку своей машины

Следственное управление обратилось в Заксобрание с предложением. Депутаты согласились с доводами регионального СК, инициатива была признана целесообразной, был подготовлен законопроект и обращение в Государственную Думу о внесении изменений в Федеральный закон "О недрах". Рассмотрение законопроекта ожидается в осеннюю сессию.

Алексей Микляев, директор по логистике фулфилмент-оператора FulEx, говорит, что, в принципе, ответственность за перевес сейчас несут как водитель, так и представитель организации, выпустившей машину в рейс, и грузоотправитель, и юрлицо, чей транспорт перевозил груз.

Сейчас ответственность для всех участников меняется, причем в сторону ужесточения.

- В обновленном варианте проекта нового КоАП, недавно опубликованном Министерством юстиции, санкции за нарушения разделяются по весу и габаритам на две отдельные статьи. Что это значит? Что перевозчик, который нарушил ограничения и по весу, и по габаритам, будет привлечен к ответственности дважды. Штрафы за небольшие превышения по весу для водителя - 1000-1500 рублей, для должностных лиц (физлиц) - 10 000-15 000, для юрлиц и ИП - 100 000-150 000 рублей. Если превышение допустимой массы составляет от 10 до 20 процентов, водитель будет оштрафован на 3000-4000 рублей, должностное лицо (физлицо) - на 25 000-35 000, юрлица - на 250 000-300 000 рублей. В случае, если перегруз от 20 до 50 процентов допустимого веса, водителю грозит 5000-10 000 рублей штрафа или лишение прав на срок до четырех месяцев. Должностным лицам (физлицам) светят санкции 35 000-40 000 рублей, юрлицам - 350 000-400 000 рублей, - перечисляет Микляев.

В итоге возникает ситуация, когда юрлицо могут оштрафовать чуть ли не на половину от всего ежемесячного дохода. В принципе, грузоперевозчик имеет право отказаться от рейса с перевесом, но это не всегда получается.

- Во-первых, водитель далеко не всегда имеет возможность проконтролировать правильность загрузки своего автотранспортного средства. Если, например, склад грузит его по схеме с теоретическим расчетом расстановки паллет, то правильность распределения веса зависит от тяжести каждой паллеты, вес которой водитель проверить не имеет возможности. В случае использования весов водитель также не может быть уверенным в их показаниях, так как его к ним могут не допустить или, например, использовать неповеренные весы, - говорит Владимир Дорохов, сооснователь логистической компании STS Logistics.

Когда сотрудник ГИБДД останавливает перегруженную фуру, есть несколько сценариев. Например, если водитель может перегрузить часть груза на другое транспортное средство или изменить его расположение, то после устранения нарушения фуру могут беспрепятственно отправить дальше.

Но, как отмечает Владимир Дорохов, это весьма сложная задача: в пункт задержки грузовика необходимо прислать вторую машину, параллельно с собственником должно быть согласовано вскрытие пломб тента, также нужно прислать грузчиков и оборудование для перегруза.

Это дополнительные затраты, тем более что все это время машина находится на штрафстоянке, а чем дольше длится ожидание, тем выше расходы.

- В свое время в Санкт-Петербурге действовала целая организованная группировка вымогателей по взиманию денег с перегруженных автомобилей. Группа состояла из владельца штрафной стоянки, тягача-эвакуатора и команды инспекторов с мобильными контрольными весами.

"Добрый" инспектор великодушно разрешал водителю устранить нарушение до подъезда эвакуатора, который стоял за углом и приезжал через считанные минуты после "неожиданного" вызова. Далее эвакуатор отвозил автомобиль на стоянку, которая не допускала представителей грузоперевозчика для устранения недостатков до тех пор, пока те не подпишут договор на оказание услуг на их условиях, - рассказывает Дорохов.

О том, что ситуация тревожная, говорят в ассоциации перевозчиков "Грузавтотранс". Недавно ассоциация совместно с компанией OMNICOMM провела масштабный опрос участников рынка, в нем участвовали свыше 240 компаний со всей страны. Оказалось, что 65,8 процента участников рынка сталкивались с тем, что им при возникновении перегруза предлагали "решить вопрос на месте". К тому же на передвижных пунктах весового контроля показатели часто бывают некорректными. 72 процента респондентов заявили, что получают штрафы от 150 000 рублей даже при загрузке по норме, которые в 83 процентах случаев невозможно оспорить.

Конечно, грузоперевозчики стараются всеми силами избежать штрафов. Так, порядка 37 процентов всех участников рынка стараются недогружать транспорт в среднем на 20 процентов, что снижает в конечном счете прибыль, но становится хоть какой-то гарантией того, что рейс пройдет без происшествий.