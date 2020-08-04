Киришский НПЗ сохраняет лучшее из советских подходов к производству

Вадим Сомов работает на Киришском НПЗ уже почти полвека, 26 лет из которых руководит сложнейшим промышленным комплексом. Когда после института он приехал в Ленинградскую область по распределению, весь город Кириши практически состоял из одной улицы и производственных площадок нефтеперерабатывающего завода. Сегодня КИНЕФ занимается глубокой переработкой нефти на самом современном оборудовании, во Дворце культуры ООО "КИНЕФ" проводится театральный фестиваль, участвовать в котором считают за честь лучшие театральные коллективы Петербурга, а женская команда по водному поло "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" тренируется в собственном спорт-комплексе и уже в 18-й раз становится чемпионом России. Какие шаги привели к таким впечатляющим результатам, корреспонденту "РГ" рассказал сам генеральный директор ООО "КИНЕФ" Вадим Сомов.

Вадим Евсеевич, несмотря на наличие высшего образования, вы начинали работу на Киришском НПЗ с оператора установки и прошли путь до генерального директора. Что было наиболее трудным?

Вадим Сомов: Я начинал работать в Красноводске, где мой отец был главным инженером нефтеперерабатывающего завода. Сначала вообще хотел заниматься историей, много читал. Но, поработав на технологической установке, где за год от помощника оператора дошел до пятого разряда, понял, что нефтепереработка - это моя стихия, захотел учиться уже целенаправленно. Обязательно в Москве - и не только потому, что выпускниками Московского института нефти и газа имени Губкина были мой отец и два старших брата. А потому, что понимал, каков уровень образования, в том числе по выбранной специальности "технология переработки нефти и газа".

В Кириши приехал в 1975 году. После вуза обязан был отработать по распределению три года, но уже через год понял, что это моя судьба. Привез костюм и галстук, но сразу про них забыл.

В 1976 году стал начальником установки, затем - заместителем начальника цеха, а впоследствии начальником цеха по первичной переработке нефти. В 1990 году перешел в планово-экономический отдел, причем с потерей в заработной плате. Все удивлялись, зачем мне это надо, а я хотел разобраться в экономике. Четыре года возглавлял его, хотя для меня это было просто смерти подобно. Потому что я человек активный, а там в основном сидячая работа. Но это было очень интересно.

Спрашивать, что изменилось с того времени, наверное, не стоит - технологии шагнули далеко вперед. Но что сегодня позволяет КИНЕФу сохранять лидирующие позиции в нефтепереработке?

Вадим Сомов: Мы до сих пор поддерживаем организацию производства советского времени, потому что это дает результаты, даже оперативки проводим по средам, как это было заведено в 70-х годах. Но основной упор был сделан на образование. Люди растут, как и мы росли: никто не может стать руководителем вдруг, необходимо пройти всю школу - от оператора до начальника установки, потом - заместителя начальника цеха и далее. Все, кто хочет, имеют возможность учиться. И сейчас у нас в коллективе более 30 кандидатов и два доктора наук.

Необходимо готовить и грамотный рабочий класс. Потому что любая нештатная ситуация - в 80 процентах - человеческий фактор. А это опять-таки вопрос подготовки квалифицированных кадров, поэтому мы активно помогаем Киришскому политехническому техникуму.

Мы идем в ногу с прогрессом, самое пристальное внимание уделяется вопросам технадзора, автоматизации производства, онлайн-отслеживания выпуска продукции

Уже многое сделано, сейчас в этом учебном заведении проходят обучение 600 детей. У техникума прекрасный, преданный своему делу руководитель - Ирина Вальтеровна Романова. Таким людям хочется помогать. Завод передал техникуму различные типы оборудования и материалов, применяемых на нашем предприятии. В лабораториях смонтированы новые учебные установки, соответствующие современным требованиям подготовки специалистов в нефтеперерабатывающей отрасли. Хочу привлечь к обучению наших ветеранов завода, чтобы они хотя бы два раза в неделю по четыре часа занимались со студентами по специальностям. Понимаю, что это сложно, но опыт нужно передавать.

Мы идем в ногу с прогрессом, у нас современное оборудование, самое пристальное внимание уделяется вопросам технадзора, автоматизации производства, онлайн-отслеживания выпуска продукции. При этом я не могу сказать, в какой период работать было сложнее: тогда, без всех этих современных возможностей, или сейчас. Ты - капитан, ты ведешь корабль и несешь за него полную ответственность в каждый момент движения.

В конце прошлого года вы говорили о планах по строительству нового объекта по переработке тяжелых нефтяных остатков. На какой он стадии?

Вадим Сомов: Мы приобрели лицензию и подготовили базовый проект. Сегодня идет рабочее проектирование этого современного коксового производства. Оно не будет давать абсолютно никаких выбросов в окружающую среду, потому что все процессы будут протекать в водной среде.

Новый проект позволит вывести наш топливный комплекс на лидирующие позиции в России по уровню производства и довести глубину переработки нефти до максимума из возможного на сегодня.

В начале июля глава Минэнерго РФ Александр Новак высказал мнение, что после пандемии коронавируса отказ от потребления нефти и газа в мире ускорится. Есть ли у КИНЕФа в этой связи планы по диверсификации производства - перерабатывать нефть не в топливо и масла, а, скажем, в полимеры?

Вадим Сомов: Это популярная сегодня тема, но к ней нужно относиться с осторожностью, как ко всему остромодному. Вопрос диверсификации - очень сложный. У нас был подобный опыт - производство изопласта, единственное в стране. Сейчас таких заводов больше 120. В начале проекта мы производили до 12 миллионов квадратных метров покрытия, а в последние годы его существования - не более трех. Любым направлением нужно заниматься, как бизнесом: качеством, маркетингом, расширением линейки товаров. Так что оно неизбежно либо становится отдельным производством, либо прекращается.

Как организован ваш рабочий день?

Вадим Сомов: Он начинается с восьми часов утра и длится до десяти часов вечера зимой. А летом меньше, потому что это и более спокойный период на производстве, и белые ночи хочется застать, и поймать летнее настроение... Летом душа просится на улицу, а зимой можно работать сутками. И никаких проблем с этим нет, потому что моя работа мне в радость. В выходные летом я приезжаю на завод на час-два, а зимой это полный рабочий день. В субботу-воскресенье удобно проводить совещания - все свободны, не нужно отвлекаться от производства. Сейчас, например, нужно уже формировать финансовые планы на будущий год, на это нужно время.

Сегодня много говорят о социальной ответственности бизнеса, но КИНЕФ и вы лично давно взяли на себя эту ответственность - организовали театральный фестиваль, построили Центр водного спорта. Почему?

Вадим Сомов: Это важно для людей. Я и сам очень люблю театр. Уже работая в Киришах, в выходной день ехал в Ленинград, шел на спектакль, а затем обратно садился на поезд и возвращался в четыре утра в Кириши, чтобы успеть на работу.

Позже я захотел принести театральное искусство в наш город. Сказал: "Не мы будем ездить в Петербург, а петербуржцы к нам". Мне не верили, но вот уже двадцать лет так и происходит. Вместе с художественным руководителем Санкт-Петербургского Академического Малого драматического театра Львом Додиным мы организовали фестиваль "Рождественские встречи". В декабре мы планируем показать премьерные спектакли прошлого года. Все наши давние друзья приедут: Театр музкомедии, БДТ, МДТ, театр имени В. Ф. Комиссаржевской...

В нашем городе созданы все условия для развития водного поло - лучшие в стране. Команда высокого класса будет лишь там, где школа поставлена, где занимаются детьми, - так только в Златоусте и у нас. В Киришах действует семь спортивных классов. Плаванием и водным поло, начиная с детского сада, занимаются около двух тысяч детей. Мы отказались от платных секций, потому что "воды" не хватает - все время расписано.

Женская команда по водному поло "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" - гордость предприятия и региона, двукратный обладатель кубка Евролиги, обладатель суперкубка LEN, многократный призер Кубка европейских чемпионов. В 2020 году "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" стала 18-кратным чемпионом России. Сегодня наша команда занимает лидирующие позиции в Европе. Но чтобы выигрывать и дальше, надо продолжать выращивать собственных звездочек. И для этого в спорт мы вовлекаем как можно больше детей.

Какой самый важный жизненный урок от своих родителей вы передаете своим детям?

Вадим Сомов: Труд. Я отца, считай, не видел никогда - он все время был на заводе. Мои дети меня тоже не видят. Но они видят результат моей работы.