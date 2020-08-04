В Калининградской области продолжаются масштабные учения ВМФ России "Океанский щит-2020". Одним из эпизодов стало уничтожение "банды диверсантов", пытавшейся напасть на Балтийскую военно-морскую базу.

Свою подготовку демонстрировали специалисты подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Балтийской ВМБ. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, они отремонтировали условно поврежденный ракетный катер, оказали медицинскую помощь его экипажу, а также пополнили запасы продовольствия, загрузили ракетное оружие в море в специально организованных пунктах ремонта и снабжения.

Чтобы пополнить запасы кораблей, на берегу развернули полевой склад горючего с возможностью беспричальной заправки корабля и площадку грузового автотранспорта с запасами материальных средств и плавучим краном.

Также была организована работа плавмастерской для ремонта и переоборудования условно поврежденных кораблей и судов. Водолазы осмотрели и очистили подводную часть корабля, освободили от посторонних предметов винты и руль, организовали сварочные работы.

Всю эту деятельность нарушили условные террористы, пытавшиеся прорваться на территорию. Они нападали из-под воды и на быстроходных лодках. Атаки диверсантов совместно отбили противодиверсионные подразделения Балтийской ВМБ, морской пехоты и военной полиции, отвечавшие за охрану и оборону объектов МТО. Нападавшие были своевременно уничтожены морскими пехотинцами флота.