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04.08.2020 17:15
Рубрика: Власть

Морпехи Балтфлота отбили атаку "террористов"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В Калининградской области продолжаются масштабные учения ВМФ России "Океанский щит-2020". Одним из эпизодов стало уничтожение "банды диверсантов", пытавшейся напасть на Балтийскую военно-морскую базу.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Свою подготовку демонстрировали специалисты подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Балтийской ВМБ. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, они отремонтировали условно поврежденный ракетный катер, оказали медицинскую помощь его экипажу, а также пополнили запасы продовольствия, загрузили ракетное оружие в море в специально организованных пунктах ремонта и снабжения.

Чтобы пополнить запасы кораблей, на берегу развернули полевой склад горючего с возможностью беспричальной заправки корабля и площадку грузового автотранспорта с запасами материальных средств и плавучим краном.

Также была организована работа плавмастерской для ремонта и переоборудования условно поврежденных кораблей и судов. Водолазы осмотрели и очистили подводную часть корабля, освободили от посторонних предметов винты и руль, организовали сварочные работы.

Всю эту деятельность нарушили условные террористы, пытавшиеся прорваться на территорию. Они нападали из-под воды и на быстроходных лодках. Атаки диверсантов совместно отбили противодиверсионные подразделения Балтийской ВМБ, морской пехоты и военной полиции, отвечавшие за охрану и оборону объектов МТО. Нападавшие были своевременно уничтожены морскими пехотинцами флота.

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