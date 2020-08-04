Программа "арктический гектар" заработает летом 2021 года

По окончании этого срока такую возможность получат жители других регионов России. "На мой взгляд, это справедливо, сначала дать возможность получить землю тем, кто уже давно живет в Арктике", - сказал он.
Планируется, что в программе пока будут задействованы территории не всей арктической зоны, а только Мурманской и Архангельской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Северной Карелии, а также более десятка отдельных муниципалитетов других северных регионов. По мнению Крутикова, земли хватит всем желающим. "Ее (земли) столько, и на Дальнем Востоке и в Арктике, что каждому жителю нашей страны хватит по гектару. Нас поддержали практически все субъекты Российской Федерации. А самое главное, поддержали те регионы, где спрос на землю будет", - отметил замминистра.
Полученные участки можно будет использовать как под строительства жилья, так и для ведения бизнеса. Срок безвозмездного пользования землей - 5 лет. По его истечении ее можно будет оформить в собственность или заключить на нее договор аренды.
Аналогичная программа "дальневосточный гектар" была запущена 1 июня 2016 года на Дальнем Востоке. С того времени землю там получили 83 тыс. человек. Из них около 10% не являются жителями региона.
Полный текст интервью с Александром Крутиковым читайте в ближайшем номере "РГ".