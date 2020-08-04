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04.08.2020 10:17
Рубрика: Экономика

Программа "арктический гектар" заработает летом 2021 года

Текст: Сергей Тихонов
Программа "арктический гектар" заработает летом 2021 года, сообщили "РГ" в Минвостокразвития. Получить участок земли площадью до одного гектара в арктической зоне РФ смогут все жители России, но в первые шесть месяцев действия программы "арктический гектар" заявку смогут подать только местные жители. Об этом в интервью "РГ" рассказал замглавы ведомства Александр Крутиков.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

По окончании этого срока такую возможность получат жители других регионов России. "На мой взгляд, это справедливо, сначала дать возможность получить землю тем, кто уже давно живет в Арктике", - сказал он.

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Планируется, что в программе пока будут задействованы территории не всей арктической зоны, а только Мурманской и Архангельской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Северной Карелии, а также более десятка отдельных муниципалитетов других северных регионов. По мнению Крутикова, земли хватит всем желающим. "Ее (земли) столько, и на Дальнем Востоке и в Арктике, что каждому жителю нашей страны хватит по гектару. Нас поддержали практически все субъекты Российской Федерации. А самое главное, поддержали те регионы, где спрос на землю будет", - отметил замминистра.

Полученные участки можно будет использовать как под строительства жилья, так и для ведения бизнеса. Срок безвозмездного пользования землей - 5 лет. По его истечении ее можно будет оформить в собственность или заключить на нее договор аренды.

Аналогичная программа "дальневосточный гектар" была запущена 1 июня 2016 года на Дальнем Востоке. С того времени землю там получили 83 тыс. человек. Из них около 10% не являются жителями региона.

Полный текст интервью с Александром Крутиковым читайте в ближайшем номере "РГ".

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