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04.08.2020 12:31

БКАД за четыре года

Регионы Северо-Запада ускорили реализацию дорожного нацпроекта
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 170(8224)
Правительство РФ поставило перед региональными властями задачу: выполнить план нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) за четыре года вместо пяти. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, федеральный центр готов дополнительно финансировать дорожное строительство в субъектах, которые возьмут на себя повышенные обязательства. Одни регионы Северо-Запада тут же включились в гонку на опережение, другие пока нагоняют график.

Дорожный национальный проект стартовал в 2019 году, его мероприятия продлятся до 2024-го. В текущем году регионы уже привели в нормативное состояние 6,5 тысячи километров трасс и магистралей и уложили более 45,3 миллиона квадратных метров покрытия. Это 40 процентов от общего объема запланированных мероприятий.

Во многих субъектах РФ дорожные работы начались досрочно - своевременно заключенные контракты и теплая зима позволили подрядчикам выйти на объекты ранней весной. Сейчас 69 регионов выполняют или перевыполняют плановые показатели этого года. Федеральный центр предложил властям на местах и дальше держать ускоренный темп.

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В Вологодской области решили досрочно сдать в эксплуатацию важную трассу, соединяющую Череповец и Белозерск. Ремонт стартовал в рамках БКАД в 2019 году, тогда подрядчик привел в порядок почти 18 километров дороги. Еще 34 километра были запланированы на этот год, а оставшиеся 42 километра - на 2021-й. Но на днях планы изменились: все работы должны завершиться в текущем году.

- Дорога была в неудовлетворительном состоянии, вызывала много критики, - комментирует ситуацию глава региона Олег Кувшинников. - По ней идет большой поток транспорта. Много туристов приезжает в Белозерск - это наша жемчужина, город-музей под открытым небом. Работы капиталоемкие, поэтому мы приняли решение разбить их на три этапа с завершением в 2021 году. Но на встрече с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом я попросил дополнительные средства на то, чтобы сдать этот объект уже в этом году. Сегодня я поставил задачу закончить работу к октябрю 2020-го, и дорога от Череповца до Белозерска должна быть в идеальном состоянии.

В Калининградской области с опережением ремонтируют участок автомобильной дороги Калининград - Полесск. Согласно контракту, работы должны завершиться в августе 2021 года. Но фактическая готовность объекта к середине июля 2020-го превысила 70 процентов. Завершился, в частности, капитальный ремонт моста через реку Гурьевку, включая его пешеходную часть. Сейчас идут работы по замене водопропускных труб, устройству нижних слоев асфальтобетонного покрытия, тротуаров, карманов и автобусных остановок.

Раньше срока отремонтировали Инженерную улицу в Калининграде. По контракту объект должны были сдать в конце июля, фактически транспорт начал курсировать в начале месяца.

В Псковской области в рамках дорожного нацпроекта с опережением обустроили пешеходные переходы вблизи школ. Мероприятия финишировали в конце мая, а не в конце августа, как предусматривал контракт. А вот при реконструкции городских транспортных артерий в Пскове возникла заминка. Речь идет о пересечении улиц Индустриальной и Инженерной - здесь работы в конце июля отставали от графика. Как пояснил подрядчик, причиной послужило расторжение договора с субподрядной организацией.

Все основные мероприятия на объекте должны завершиться к началу октября - к этому моменту необходимо открыть полноценное движение и по проезжей части, и по тротуарам. У строителей еще есть время, чтобы нагнать график. Однако ситуация внушает тревогу. Ведь невыполненным остается большой объем работ, связанных с организацией на участке кругового движения.

Прямая речь

Михаил Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции:

- По итогам прошлого года была выполнена задача по снижению смертности на дорогах и достигнут показатель 11,6 погибшего на 100 тысяч населения. При этом по сравнению с 2018 годом были сохранены более 1300 человеческих жизней. Число патрульных автомобилей увеличено на 4,7 тысячи.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область

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