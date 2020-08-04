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04.08.2020 17:47
Рубрика: Культура

В Мурманске назвали дату открытия драмтеатра

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Открытие Мурманского областного драматического театра, ремонт которого продолжается с 2015 года, запланировано на 27 марта - День театра. Об этом сообщила вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева на оперативном совещании в областном правительстве. Сегодня техническая готовность театра составляет 69 процентов.

Фото: Пресс-служба Большого Санкт-Петербургского государственного цирка
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В 2020 году на эти цели выделено 394,8 миллионов рублей, в том числе более 179 миллионов из федерального бюджета и 215,5 миллионов - из регионального.

- Сейчас продолжаются ремонтные работы, подъем зрительного зала и устройство витражей, - отметила Елена Дягилева. - В ближайшее время будут заключены контракты на поставку и монтаж пассажирских лифтов, роспись потолка, облицовку цокольного этажа и установку входной группы.

Кроме того, ожидается, что по решению Министерства культуры РФ в сентябре Мурманская область получит на ремонт театра дополнительный транш в 120 миллионов рублей. Это позволит завершить основные строительные работы и приступить к закупке оборудования в ускоренном режиме, чтобы полностью закрыть работы в 1 квартале 2021 года.

- Средства планируется использовать на закупку светомузыкального оборудования и отделочные работы в зрительном зале, - подчеркнула вице-губернатор. - Основная приемка строительных работ будет в конце года.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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