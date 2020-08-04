В Архангельске не утихает полемика вокруг строительства жилого комплекса в районе Михайло-Архангельского монастыря, разрушенного в советские годы. Четырнадцать ученых и деятелей культуры призвали запретить стройку. Компания-застройщик начала работы без необходимой историко-культурной экспертизы. Во время рытья траншей под коммуникации жители соседних домов увидели, как в отвалы выбрасывают старинные кирпичи, кованые детали и другие предметы с признаками исторической ценности. Только после многочисленных обращений общественности во все инстанции застройщика обязали пригласить археологов. В итоге были выявлены объекты культурного наследия - остатки каменной башни и деревянного сооружения монастыря.

Сегодня строительная компания утверждает, что лишь благодаря ее доброй воле и финансовым вложениям город сохранит материальную память о монастыре, с которого начался Архангельск. На самом деле застройщики обязаны обеспечивать сохранность объектов культурного наследия - весь механизм закреплен в законодательстве. Но пример архангельской стройки показывает, что порой он не запускается вовремя.

- К сожалению, застройщики не всегда демонстрируют ответственный подход в вопросах историко-культурного наследия, хотя это их обязанность, - отмечает начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Архангельской области Сергей Стрекин. - Порой они игнорируют требование закона о проведении изыскательских работ. И когда уже на этапе строительства выявляются объекты, которые могут иметь историко-культурную ценность, застройщик задается вопросом, почему его никто не предупредил. Никто и не должен был предупреждать. Надо было изначально собирать всю информацию по земельному участку и готовить полноценную проектную документацию. Это особенно важно, когда строительство планируется в исторических районах города.

Только в Архангельске за последнее время было порядка десяти случаев, когда артефакты с признаками объекта культурного наследия находили уже в ходе земляных или строительных работ. В этой ситуации застройщик обязан немедленно их приостановить и в течение трех дней сообщить о находке в уполномоченный орган - например, региональную инспекцию по охране объектов культурного наследия.

- Разумеется, только специалисты могут определить, являются ли найденные предметы объектами культурного наследия, и если да, то какого значения - федерального, регионального или местного. Инспекция определяет ценность находки и в трехдневный срок уведомляет застройщика либо о включении ее в перечень выявленных объектов культурного наследия, либо об отказе в этом. Весь процесс занимает от семи до десяти дней и существенно не влияет на сроки строительства, - поясняет Сергей Стрекин.

Если ценность объекта подтверждена, застройщику придется переделывать проектную документацию для того, чтобы он не пострадал в ходе строительства. В ней должны появиться разделы по сохранению раритета. В некоторых случаях может потребоваться план спасательных археологических полевых работ. Контролировать выполнение этих мер должны органы Госстройнадзора.

Застройщик должен понимать все риски и тщательно готовить проектную документацию

Могут ли в таких случаях вообще запретить строительство? Да, если оно угрожает повреждением или утратой историко-культурных объектов либо археологического пласта. Но это крайний случай. Как поясняют в прокуратуре, есть достаточно вариантов законного продолжения строительства. Один из них - изъятие и перенос объекта. Можно также выделить часть территории, на которой он находится, и установить над ним защитный купол. Но при этом надо оценить, не повредят ли артефакту вибрационные процессы.

За нарушения законодательства об охране памятников предусмотрена серьезная административная и уголовная ответственность. Административные штрафы для граждан варьируются от 15 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 тысяч до 20 миллионов. Суммы увеличиваются в разы, если речь идет об объектах, включенных в список всемирного наследия. За повреждение памятника виновные могут понести уголовную ответственность в виде крупных штрафов и лишения свободы на срок до шести лет.

В случае со строительством в районе монастыря к административной ответственности привлекли заказчика, застройщика и подрядчика. Как утверждают историки, в результате выемки грунта под котлован без предварительной разведки пострадал культурный слой на площади более пяти тысяч квадратных метров. Грунт давно вывезен, и остается только гадать, были ли там потенциальные музейные экспонаты.

Внешний вид монастыря сохранилсяна старых открытках. Фото: Из архива Архангельского археологического общества

- Участок, на котором идет строительство, относится к зоне археологического наблюдения "Б", - подчеркивает заведующий кафедрой отечественной истории Северного Арктического федерального университета, доктор исторических наук Михаил Супрун. - До начала земляных и строительных работ на таких территориях необходимо проводить разведочные шурфовки.

За соблюдение закона в этой сфере отвечают и должностные лица контролирующих органов. К ним может возникнуть вопрос: почему они приняли проектную документацию, которая не учитывает историческую ценность территории?

- В таких случаях не всегда идет речь о халатности. Причиной зачастую становится несовершенство учета в земельной сфере. Огромный массив документации о земле пока не приведен к единому знаменателю. Работа над созданием электронной базы еще продолжается. Но застройщик должен понимать все риски и тщательно готовить проектную документацию. Кстати, ее низкое качество стало проблемой во многих сферах, не только в строительстве. Например, в одном из районов Архангельской области проектировщик предложил очищать воду с помощью кокосовой стружки, что вряд ли подходит для нашей территории, - отмечает прокурор.

Ситуация с культурным наследием в районе бывшего монастыря будет находиться на контроле прокуратуры до самого завершения строительства.