В Коми перенесшие COVID-19 смогут пройти реабилитацию лечебной грязью

В Ухте физиотерапевтическая поликлиника стала принимать на реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусом.

Как сообщают в правительстве Республики Коми, реабилитация пациентов будет длиться два месяца, все это время граждане смогут бесплатно проходить некоторые процедуры в поликлинике.

Известно, что в основе реабилитации перенесших COVID-19 будет лежать применение местных сапропелевых грязей с озера Пионерского и минеральных вод.

На сегодняшний день в Республике Коми зафиксировано 5483 случая коронавирусной инфекции, 4244 пациента выздоровели, 59 скончались.