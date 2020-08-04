В Петербурге анонсировали строительство заводов по переработке мусора

В Петербурге приняли территориальную схему по обращению с отходами. Комитет по благоустройству Северной столицы анонсировал строительство мусороперерабатывающих предприятий в Левашово, Петро-Славянке, а также на Гостилицком шоссе и на Волхонке.

Таким образом, в схеме появляются четыре участка под мусороперерабатывающие комплексы, семь локаций выделены под станции по переработке отходов, также запланировано организовать четыре мусороперегрузочные и прессовальные станции. После переработки отходы будут вывозиться на полигоны в Ленобласть. Захоранивать отходы на территории Петербурга по-прежнему запрещено.

Сейчас в соседний регион отправляется весь мусор из Петербурга, там же он сортируется, захоранивается или перерабатывается.

Мусорный вопрос для Петербурга и Ленобласти - это целый клубок проблем: административных, логистических и технических. В Ленобласти мусорная реформа проводится, в Петербурге - пока нет. Поток отходов из Северной столицы в Ленобласть колоссальный, и зачастую местные перерабатывающие предприятия не могут с ним справиться. Плюс у самих предприятий есть системные проблемы. Например, в начале лета Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту нарушения экологического законодательства из-за свалки в Янино. Там вообще-то есть мусороперерабатывающее предприятие, но в ходе следствия выяснилось, что из-за поломок оборудования оно работает вполсилы. Из-за этого мусор копится на площадках рядом с предприятием и в прямом смысле отравляет жизнь гражданам, которые живут в ЖК неподалеку.

То, что с похожими проблемами могут столкнуться и петербуржцы, взбудоражило общественность. За несколько дней петиция об отказе от строительства заводов набрала более 30 тысяч подписей.

Анна Гаргуша, представитель Ассоциации "РазДельный Сбор", обращает внимание на то, что в Левашово раньше уже была свалка. Сейчас эта территория рекультивируется. Но планы построить здесь перерабатывающий завод местным жителям, мягко говоря, не нравятся. Гаргуша отмечает, что нигде не прописано, какой конкретно завод хотят построить на территории, а имеющиеся формулировки позволяют предположить, что речь может идти как о переработке или сортировке, так и о мусоросжигании.

Если внедрить полноценный раздельный сбор мусора, тогда и сжигать ничего не будет нужно, уверены экологи

- Мы понимаем, что там есть участок и что имеет смысл сделать экотехнопарк, где ничего не будет сжигаться, но где были бы предоставлены места для компаний по досортировке отходов, например разделению макулатуры по маркам и сортам, переработке каких-то видов пластика в гранулы, - приводит пример Гаргуша.

Гаркуша, как и другие экологи, уверена, что многих проблем можно было бы избежать, если внедрять в масштабах Петербурга полноценный раздельный сбор мусора. При работающих схемах рециклинга и сжигать ничего не будет нужно, считает эколог.

В Петербурге раздельный сбор работает в формате добровольной инициативы, когда сознательные граждане сортируют мусор в квартирах и вывозят в пункты сбора. Местные власти к раздельному сбору подключаются, но добиться масштабной сортировки невозможно даже в границах одного муниципалитета. Например, в Малой Охте в 33 дворах из 40 установлены контейнеры для раздельного сбора пластика и стеклотары. Специалист отдела благоустройства, комфортной городской среды и потребительского рынка администрации МО Малая Охта Анна Подуто полагает, что обслуживанием контейнеров занимаются два оператора, один из них в месяц вывозит 61 кубометр пластика, второй - 76. Экономия для управляющих компаний за счет снижения объема остальных отходов составляет порядка 100 тысяч рублей в месяц.

Правда, заместитель председателя комитета по природопользованию общественной организации "Деловая Россия" Наталья Беляева обращает внимание на то, что в общей сложности реально в переработку идет лишь один процент от всех собранных отходов. В основном это макулатура и металл. При этом сортировка отходов в отдельных регионах достигает 100 процентов. Но эта работа зачастую оказывается бессмысленной, никому не нужны бывшие в использовании полиэтиленовые пакеты, пластиковая посуда или фантики от конфет. Поэтому в конечном счете вся эта масса будет направляться на перерабатывающие предприятия и на полигоны.

Эта ситуация, в свою очередь, тревожит власти Ленинградской области. Депутат регионального Заксобрания Николай Кузьмин уверен, что сейчас в регионе разрабатывается алгоритм по субсидированию бизнеса, желающего заниматься переработкой. В качестве примера он приводит систему субсидирования электроэнергии, полученной при переработке отходов на предприятии "Новый свет". Себестоимость одного киловатта такой энергии оказывается выше, чем на ЛАЭС, но регион доплачивает бизнесу разницу.

Лучшие проекты будут отбирать в рамках открытого конкурса, который пройдет в сентябре. По данным пресс-службы правительства региона, каждый проект будет оцениваться по степени безопасности технологии и глубине переработки отходов, важными критериями станут рентабельность и срок реализации. Победители получат площадки под строительство с подключенными коммуникациями. Также регион гарантирует стабильную поставку отходов.

О том, что мусорные вопросы Петербургу и Ленобласти имеет смысл решать совместно, регулярно говорится на высоких площадках. Но документально это пока не закреплено. Поэтому, как Город на Неве и Ленобласть будут жить с петербургской схемой по обращению с отходами, пока непонятно. Но с большой вероятностью, на первом этапе регионы будут добиваться повышения прозрачности поставки отходов. В частности, уже осенью компании, вывозящие отходы на полигоны в Ленинградской области, будут обязаны использовать специальные QR-коды, которые позволят отследить их маршрут. Преследуется две цели: во-первых, перевозчики при такой системе не смогут сбрасывать мусор в ближайшие овраги; во-вторых, будет понятна реальная загрузка полигонов ТБО и мусороперерабатывающих предприятий. Правда, для компаний, работающих в границах Петербурга, такого требования пока не ввели.