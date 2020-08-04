В Петербурге спасли лося, плывшего по Финскому заливу

В Санкт-Петербурге спасли молодого лося, который плыл по морю.

Лося, плывущего по акватории Финского залива в Сестрорецке (Курортный район Петербурга), первыми увидели сотрудники поисково-спасательной службы. По их словам, животное было истощено, напугано и не могло самостоятельно выйти на берег. Спасатели обратились за помощью в петербургский комитет по природопользованию.

Прибывшие на место специалисты комитета предположили, что лось вышел на берег залива из леса (в этих местах их много), увидел людей и испугался, но бросился не обратно в лес, а в воду, которая оказалась для него ловушкой. "Он молодой, поэтому быстро устал", - отмечают в комитете.

Лось не только мог сам утонуть, но и представлял реальную опасность для отдыхающих, ведь предсказать поведение испуганного сохатого практически невозможно. Специалисты приняли решение обездвижить животное. В таких случаях используется воздушное ружье, заряженное дротиками со снотворным. Однако в данном случае ситуация осложнялась тем, что плывущий лось под действием снотворного мог захлебнуться. Тем не менее, спасательная операция завершилась благополучно - животное на специальных носилках переместили в прицеп и отвезли в лес, на особо охраняемую природную территорию. В лесу лось быстро пришел в себя, поел травы и скрылся среди деревьев.

Специалисты комитета по природопользованию напоминают: лось - крупное и сильное дикое животное, к которому нельзя приближаться. Он может напасть, если почувствует опасность. Самое правильное в таком случае - передать информацию в круглосуточную мобильную экологическую дежурную службу по телефону (812) 417-59-36.