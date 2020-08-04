В Псковской области произошел разлив 10 тонн мазута

В поселке Середка Псковской области произошел разлив 10 тонн топочного мазута.

Как сообщает ГУ МЧС региона, спасательные подразделения ликвидируют последствия ЧП, которое случилось вечером 3 августа. На улице Железнодорожной, где вылились нефтепродукты, работают шесть сотрудников ведомства и техника.

О причинах, а также источнике разлива пока не сообщается.

Прокуратура Псковской области начала проверку по этому факту. Надзорный орган установит, допущены ли нарушения закона, которые привели к разливу нефтепродуктов.