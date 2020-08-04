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04.08.2020 08:05

Искусство против вируса

В Русском музее проходит крупнейшая выставка даров
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 170(8224)
За несколько дней работы выставка "Художники и коллекционеры - Русскому музею. Дары. Избранное. 1898-2019" вызвала огромный интерес среди петербуржцев и гостей города: билеты раскупают на несколько дней вперед. И это вполне ожидаемо: представлено свыше полутора тысяч произведений искусства самых разных эпох и направлений, экспозиция развернулась в четырех дворцах. Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ.
На выставке представлены знаковые произведения отечественных художников. Фото: Пресс-служба Государственного Русского музея На выставке представлены знаковые произведения отечественных художников. Фото: Пресс-служба Государственного Русского музея
На выставке представлены знаковые произведения отечественных художников. Фото: Пресс-служба Государственного Русского музея

Проект приурочен к 125-летию Русского музея. Решение о создании крупнейшего хранилища произведений отечественного искусства было принято в апреле 1895 года императором Александром III. Изначально экспозиция размещалась только в Михайловском замке, его двери для посетителей были открыты в 1898 году.

Открыть экспозицию собирались как раз в апреле. Но в планы музея, да и всей страны, вмешался коронавирус. Подготовка была приостановлена, в период самых жестких ограничений в музей не могли попасть даже сами сотрудники, которые должны были монтировать выставку. Как только были введены первые послабления, в залах закипела работа.

- В создании Русского музея принимали участие и купцы, и предприниматели, и разночинцы. И эта выставка - благодарность тем, кто создавал первый в России музей русского искусства, ставший сегодня крупнейшим в стране национальным музеем, - подчеркнул директор Государственного Русского музея Владимир Гусев.

Многие экспонаты не стали перемещать в выставочные пространства, они так и остались в постоянной экспозиции на привычных местах - например, это "Бурлаки на Волге" Репина.

По словам заместителя генерального директора Русского музея по научной работе Евгении Петровой, перенести все подаренные экспонаты в выставочные залы было бы нереально. Тем не менее рядом с дарами в постоянной экспозиции

появились информационные таблички, рассказывающие о дарителях. Была проведена огромная исследовательская работа по систематизации этих данных.

В создании Русского музея принимали участие и купцы, и предприниматели, и разночинцы

- Мы еще год назад решили, что поддержим эту выставку. Полагаю, что она будет иметь глобальное значение как для Петербурга, так и для Русского музея. После периода ограничений прийти в музей - уже праздник, а когда сразу в четырех дворцах разворачивается такая масштабная экспозиция, - это, естественно, вызывает интерес, - отметил старший вице-президент ВТБ Юрий Левченко.

В разные годы при поддержке ВТБ в Русском музее проходили ретроспективные выставки Коровина, Левитана, Нестерова, Малявина, Рериха, Федотова, Бакста, Репина, Сомова. В этом году сотрудничеству музея и банка исполняется уже 18 лет. Юрий Левченко подчеркнул, что юбилейная выставка станет одним из самых масштабных из совместных проектов.

На юбилейной выставке произведения разделены по эпохам. Так, в Михайловском замке экспонируются произведения древнерусского искусства, а также живопись XVIII - первой половины XIX века. В Корпусе Бенуа можно будет увидеть искусство XIX - середины ХХ века, в Мраморном дворце представлены работы современных авторов, а в Строгановском - декоративно-прикладное искусство.

Как говорят в Русском музее, это далеко не все дары, которые получены за всю 125-летнюю историю. При выборе экспонатов в музее постарались показать скульптора или художника с неожиданной стороны. Например, в выставочных залах Корпуса Бенуа представлено несколько работ Анны Остроумовой-Лебедевой, ученицы Репина. Но помимо знакомых любителям живописи пейзажей с видами Петербурга, в экспозиции присутствуют и портреты, выполненные в необычной для художницы манере.

Многие авторы, работы которых присутствуют на выставке, известны в основном искусствоведам. И сейчас у посетителей есть уникальная возможность - увидеть весь срез русского искусства и открыть для себя новые имена.

Впервые Русский музей называет и всех своих дарителей. Их имена через запятую указаны на нескольких огромных стендах. В списке 564 имени. Первым дарителем Русского музея был император Александр III. Впоследствии активно занимался выкупом картин известных художников и Николай II.?Коллекцию графики первой половины XX века музею презентовал врач Григорий Левитин. Целое собрание произведений мастеров Серебряного века передал ученый-баллистик Борис Окунев.

Много работ дарили и сами художники. Например, на выставке представлены две картины Александра Тюлькина, основателя башкирской школы живописи. В Уфе его имя широко известно и даже есть художественный музей, посвященный творчеству Тюлькина. Но для петербургской публики это новый художник. Несколько своих работ он передал Русскому музею в 40-х годах прошлого века.

Дары музей принимает и сейчас. В последние годы это главная возможность пополнить фонды. Требования к работам жесткие. В Русском музее говорят, что принимают только самые сильные произведения. Такая планка была взята еще 125 лет назад, и именно она позволила музею создать коллекцию, аналогов которой нет нигде в мире.

К слову

Весной, когда Русский музей был вынужден надолго уйти в онлайн, при партнерстве с банком был реализован необычный проект "Команда ВТБ: Арт. Спорт. Хайп", в котором популярные артисты, музыканты и блогеры доступным языком в формате арт-историй рассказывают о самых знаковых культурных, спортивных и социальных проектах страны. Например, рэпер Мот даже снял клип и посвятил его новой выставке.

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