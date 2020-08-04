В Санкт-Петербурге открылись визовые центры стран Евросоюза

В Петербурге заработали визовые центры Финляндии, Греции, Франции, Дании, Литвы, Нидерландов, Мальты, Польши, а также Норвегии. Правда, получить визу всем желающим, как это было до пандемии, пока не получится.

В каждом визовом центре введены свои ограничения.Так, визовый центр Финляндии работает лишь на выдачу. Здесь можно получить готовые паспорта с визами. Заявления на их оформление люди подавали еще весной, до закрытия границ. Исключительно в режиме выдачи документов работает и визовый центр Швеции.

Визовый центр Франции выдавать визы готов, но не всем. Рассчитывать на их получение смогут только те, кто учится во французских учебных заведениях, работает в этой стране или кому необходимо воссоединиться с семьей. Похожая ситуация с Данией, чей визовый центр предоставляет визу студентам, морякам, людям, работающим в Дании. Можно приехать и по личным делам - не только чтобы воссоединиться с семьей, но и, например, поучаствовать в партнерских родах или воспитывать ребенка. Дадут визу в Данию и тем, кто планирует пройти в этой стране лечение.

Заявления на визу в Литву также принимаются только от определенных категорий граждан: кто хочет поехать к родственникам, на работу, а также могут приехать творческие коллективы по решению минкультуры и журналисты. Туристам же визу пока не дадут. Схожие ограничения есть также в Нидерландах, Норвегии, Польше и на Мальте.

Подать заявление на туристскую визу можно пока только в визовом центре Греции, который работает по графику. Для этого необходимо предоставить подтверждение бронирования номера в отеле или копию ваучера.

Между тем

Визовый центр Италии в Москве оформляет только рабочие, транспортные, служебные, транзитные, деловые, студенческие и медицинские визы. Также разрешение на въезд выдается по семейным мотивам. Получить визу для въезда в Чехию могут члены семьи граждан Евросоюза, а также лица, осуществляющие международные транзитные перевозки. А в Консульском отделе Посольства Венгрии возобновлен прием документов на получение вида на жительство и на продление карт ПМЖ инвесторов национального вида на жительство.

В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге заявители принимаются только по предварительной записи онлайн.

Визовые центры Германии, Испании, Словакии, Словении временно закрыты.

Подготовил Евгений Гайва