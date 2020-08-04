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Рубрика: Происшествия

Нисколечко не боялась

В Вологде наградили пятилетнюю девочку, спасшую из огня брата
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологда)
Российская газета - Столичный выпуск № 170(8224)
В понедельник в Вологде руководитель регионального Следственного комитета Эдуард Шрамко наградил пятилетнюю Ксюшу Бересневу благодарностью Следственного комитета Российской Федерации. Девочка спасла младшего брата из горящей квартиры, а потом выбралась и сама.

Все случилось 26 мая. Брат с сестрой находились под присмотром 63-летнего дедушки. Из-за неосторожного обращения с огнем случилось возгорание. Мужчина выбежал на лестничную клетку, а дверь захлопнулась. Внутри остались дети.

Фото: Официальный сайт МДТ - театра Европы (Санкт-Петербург)
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Огонь в квартире заметили строители соседнего дома и бросились на помощь. Ксюша не растерялась и оказалась очень смышленой. Она сначала помогла трехлетнему брату взобраться на подоконник, а потом прыгнуть в раскрытое окно с третьего этажа.

Строители полотно, чтобы на него ловить детей, найти не смогли. Решили ловить руками. Первым поймали мальчика. Следом за ним из горящей квартиры выбралась и Ксюша.

Детей сразу увезли в больницу. У мальчика были ожоги площадью 12 процентов, у Ксюши - 32-33 процента. Дети поправились, и их уже выписали из больницы. Сейчас они живут с папой в новой квартире.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, встречавшийся с Ксюшей Бересневой, объявил благодарность и ей, и рабочим, которые спасли детей. Глава регионального Следкома Эдуард Шрамко вручил Ксюше благодарность федерального ведомства и подарок - смарт-часы.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

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