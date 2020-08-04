В Вологде рабочий погиб под упавшим грузом строительного крана

В Вологде разбираются с фактом смерти рабочего на строительстве жилого дома. На него упал груз подъемного крана. Проверку назначили в региональном Следственном комитете, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 3 августа. При возведении жилого дома по улице К. Маркса сломался подъемный кран. Вниз обрушились детали оборудования и груз. Погиб 46-летний наемный работник.

Следователи выясняют причины ЧП, в том числе неисправности оборудования и нахождения человека в опасной зоне. Уже опросили очевидцев, изъяли документацию. Со следователями работают и сотрудники Государственной инспекции труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.