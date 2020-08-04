В морских портах Астраханской области за полгода перевалка грузов составила свыше полутора миллионов тонн, что превысило аналогичный показатель 2019-го (1,33 миллиона тонн) почти на 15 процентов. Об этом сообщает агентство международных связей региона.

Чем вызван столь значительный рост грузопотока и как сохранить эту тенденцию? На каком этапе находится проект развития международного транспортного коридора "Север-Юг"?

В регионе два морских порта: Астрахань и Оля, расположенный в дельте Волги, на Волго-Каспийском канале, вблизи Каспийского моря. Суммарная перегрузочная мощность - около 10 миллионов тонн в год. Основную номенклатуру грузов портового комплекса в прошлом году составляло зерно, а также пищевые продукты и пиломатериалы. Структура грузооборота не изменилась и в нынешнем году: зерно - 50,7 процента, продукты питания - 15,5 процента, пиломатериалы - 14 процентов. Главным направлением по-прежнему остается Иран. На долю этой страны приходится более 91 процента международных грузов.

Эксперты сходятся в том, что сохранить и даже улучшить показатели портовикам помогла погода. Из-за аномально теплой зимы навигация на внутренних водных путях началась значительно раньше, чем обычно. В результате количество заходов судов в астраханские порты выросло более чем на 20 процентов. Даже пандемия не оказала существенного влияния на экономическую деятельность. Но погода не всегда будет благоприятствовать морским перевозкам. Необходимо совершенствовать инфраструктуру и реализовать глобальные проекты. Для привлечения транзитных грузов правительство РФ утвердило концепцию международного транспортного коридора "Север-Юг". Маршрут объединяет Индию, Иран, Азербайджан, Россию и Северную Европу, что позволит повысить эффективность грузоперевозок через нашу страну.

Напомним, Астраханская область тоже приняла активное участие в разработке проекта и выдвинула свои предложения. Это создание единого оператора транспортного коридора, строительство специализированной инфраструктуры для обработки контейнеров, кластерная портовая и промышленно-производственная особая экономическая зона и открытие "зеленого" таможенного коридора. Предложения получили поддержку. Региональный минпром совместно с министерством экономического развития при участии управляющей компании ОЭЗ "Лотос" подготовил заявку на создание портовой особой экономической зоны. Она уже одобрена Министерством экономического развития РФ. В настоящее время проект постановления о создании зоны проходит процедуру согласования в федеральных органах исполнительной власти.

Воплощение этого замысла безусловно даст Астрахани большую экономическую выгоду. Недавно на самом высоком уровне обсуждалась возможность сделать здесь базовую точку для перегрузки контейнеров. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что контейнеровоз может дойти от северного порта Энзели в Иране до Хельсинки за 17 дней. В Астрахани перспективно было бы организовать перегрузку контейнеров, что важно при транспортировке, например, скоропортящихся фруктов в рефрижераторных секциях. Это принесет большую прибыль региону, особенно если на внутренних водных путях у перевозчиков будет возможность работать на паспортных глубинах.

О результатах исследования экономической целесообразности строительства частного контейнерного терминала в портовой особой экономической зоне рассказал председатель Национальной ассоциации логистов Германии (BVL) в России Мирко Новак. Он отметил, что проведенные исследования показали финансовую жизнеспособность нового порта Каспий, возможность строительства которого рассматривают бизнесмены из Германии.

Интерес к расширению астраханской портовой зоны сейчас действительно очень большой со стороны как отечественного бизнеса, так и зарубежного. Казалось бы, столь перспективные проекты должны реализовываться без промедлений, однако заминки все же были. На последнем заседании совета по морской деятельности особое внимание было обращено на дноуглубительные работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале. Общая протяженность канала - 188 километров, из них 86 километров - речная часть и 102 километра - морская. Из-за того что уровень Каспийского моря понижается, возникла необходимость углубить дно в открытой морской части. Главный инженер Астраханского филиала ФГУП "Росморпорт" Юрий Мичуров рассказал, что выполнить эти работы согласно утвержденному графику на 2020 год в полном объеме не удается. Из-за поломок земснарядов сделано только 36 процентов намеченного.

- Это вопиющая недоработка, - сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона подчеркнул, что в ближайшее время ситуацию надо исправить, поскольку это напрямую влияет на развитие международного транспортного коридора "Север-Юг".

По прогнозам, к 2025 году по МТК "Север-Юг" пройдет 3,5 миллиона тонн грузов, к 2029 году - 8 миллионов, к 2050 - более 20 миллионов тонн.

Тем временем

Грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за 6 месяцев 2020 года прибавил по отношению к аналогичному периоду 2019-го, по разным данным, от 7 до 10 процентов. А соответствующий показатель терминала "Голубая волна" в порту Азов в первом полугодии 2020 года вырос на 41 процент. Это больше, чем в первом полугодии 2019-го, когда произошло значительное падение грузооборота, и объем перевалки снизился на 43 процента. Но уровень 2018 года пока не достигнут.