Ученые Астраханского государственного технического университета разработали и запатентовали пищевую пленку на основе желатина, которую можно есть.

Как показали технические испытания, она не хуже обычной полиэтиленовой пленки замедляет проникновение влаги и газов, а значит, защищает продукт от порчи. Даже при комнатной температуре материал может сохранять свои свойства свыше трех месяцев. Примечательно, что в основе изделия лежит так называемый ихтиожелатин - коллаген, который получают из рыбьей чешуи.

Если раньше переработчикам рыбы приходилось тратить деньги на утилизацию отходов, теперь они смогут на них зарабатывать. Очищенный желатин, естественно, ничем не отличается от "промышленного": у него нет ни специфического цвета, ни вкуса, ни запаха. Более того, такое органическое покрытие способно стать "проводником" в основной продукт различных антиоксидантов и ферментных добавок. В него можно добавлять белки или углеводы, органические красители или ароматические вещества.

- Рынок пищевой пленки поистине огромный. Представьте, около 40 процентов производимой пластмассы в мире применяется для производства упаковки, и 47 процентов из этого - для продовольственных товаров, - рассказала Ольга Сергазиева, один из авторов разработки, доцент кафедры "Технология товаров и товароведение" АГТУ. - Мы предлагаем несколько типов пленки, с малым и большим растяжением. Химический состав одинаковый, различие свойств появляется из-за разных технологий производства.

Первый тип можно применять в изготовлении пакетов для хранения или заморозки продуктов, а второй - для обертывания продуктов, как сегодня упаковывают нарезанный сыр или колбасу.

- Мы проводили эксперименты, и они оказались успешными. Например, упаковывали несколько видов сухих продуктов (кашу быстрого приготовления, крупу), а также полуфабрикаты (пельмени, сосиски и котлеты). Готовили в такой пленке. Например, варили пельмени в упаковке. Вы достаете их из холодильника и прямо в пакете бросаете в кипяток. Пленка за пару минут полностью растворяется. К слову, в компосте она будет разлагаться от пяти до семи дней, в холодной воде от часа до двух, - рассказала Сергазиева.

У проекта большое будущее, подтверждают специалисты, причем международного уровня. Например, ЕС после 2021 года откажется от использования одноразовой пластмассовой тары, а экологически чистой, качественной и дешевой у них пока не так много. По словам Сергазиевой, уже сегодня астраханские ученые готовы предложить промышленникам несколько вариантов пленки. Параллельно идет работа над уникальными модификациями, но подробности нового проекта исследователи пока не раскрывают.

Кстати

Этим летом в АГТУ разработали соус из отходов рыбьего и ракового сырья, который становится основной для аналога знаменитого французского супа биска. Из килограмма отваренных панцирей раков, например, получается чуть больше 300 граммов соуса. Местные рестораторы уже подают его в своих заведениях. А еще раньше астраханцы запатентовали рецепт полезных чипсов, которые не жарят в масле, а обрабатывают при помощи пара. Получаются привычные нам хрустящие ломтики, но без канцерогенов после жарки во фритюре.