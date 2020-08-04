Главная идея первого проекта - соединить популярный у ростовчан Ботанический сад Южного федерального университета с парком Темерник, второго проекта - связать существующий природный парк "Донской" с международным аэропортом Платов через линейный парк Темерник, пойму и дельту Дона с Азовом и далее с Александровским или Атаманским лесом.

- Сейчас вдоль Ростовского зоопарка идет обустройство первой мили Темерника в рамках долгосрочного дизайн-проекта. Ботанический сад - особо охраняемая природная территория федерального значения. Идея в том, чтобы соединить первую милю с Ботаническим садом, - рассказал учредитель некоммерческой организации "Парк Темерник" Алексей Стрельченко.

Напомним, что в Ростовской области действует региональная программа "Экологическое оздоровление бассейна реки Темерник и обустройство ее прибрежной территории". Программой предусмотрено создание единой зеленой зоны - непрерывного экологического парка с местами отдыха, велосипедными и пешеходными дорожками. Ботанический сад площадью более двухсот гектаров входит в число 300 лучших садов мира. Он известен своими уникальными для Дона растениями. В открытом грунте и оранжереях растут около шести с половиной тысяч видов деревьев, кустарников и трав. Кроме того, здесь находится минеральный источник имени святителя Серафима Саровского.

Природный парк "Донской", созданный пятнадцать лет назад, расположен на территории Азовского, Неклиновского и Мясниковского районов, его площадь - 39 с половиной гектаров.

Оба проекта могут получить финансирование из федерального бюджета. Они участвуют в конкурсе Агентства стратегических инициатив по развитию экотуризма в России.

"Если Ботанический сад войдет в десятку топовых проектов конкурса, то можно получить поддержку со стороны различных структур. Мы реализуем свой замысел и создадим "Экологическую тропу", - уточнили в природном парке.

Конкурс, в котором участвует Ростовская область, называют окном возможностей для создания в России туристско-рекреационных кластеров. Он призван популяризировать у соотечественников отдых на родине. Кстати, почти 14 процентов территории страны сегодня занимают национальные парки и другие особо охраняемые природные зоны. Как отмечают эксперты, для привлечения туристов не хватает, прежде всего, небольших аэропортов и гостиниц, а также транспорта и объектов инфраструктуры. Возможно, будет определен единый туроператор, курирующий развитие экотуризма под эгидой Минприроды РФ.

Справка "РГ"

В конкурсе Агентства стратегических инициатив участвует 80 российских регионов. Он пройдет в несколько этапов. В итоге выберут десять проектов создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых и прилегающих к ним природных территорий.