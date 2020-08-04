В южных регионах отмечен резкий рост количества банкротов среди физических лиц и ИП в первой половине года. Коммерческие компании и крестьянско-фермерские хозяйства, наоборот, банкротятся гораздо реже. При этом эксперты в начале периода ограничений, связанных с коронавирусом, предполагали, что несостоятельных должников будет больше в обеих категориях. Почему прогнозы оказались ошибочными?

В целом по стране граждан-банкротов стало на 47 процентов больше, а компаний - меньше на 26 процентов. Таковы данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве за первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

В десятку регионов-антилидеров по количеству персональных банкротств вошли Краснодарский край и Ростовская область. На Кубани суды вынесли решения о банкротстве 1820 человек, это больше, чем в прошлом году, на 64 процента, а на Дону - 1293 - на 68 процентов. В тройку регионов с наибольшим количеством банкротов на 100 тысяч населения вошли Пензенская и Самарская области, а также Калмыкия.

- Доходы граждан снизились, кредиты остались, реструктурировать их удалось не всем, - говорит кандидат экономических наук ЮФУ Юрий Пономарев. - Безработица продолжает расти. На Дону, например, согласно данным Ростовстата, на конец июня зафиксировано 78,6 тысячи безработных. Это в 4,3 раза больше, чем было в прошлом году за тот же период. Как понять, плохи дела в регионе или хороши? Надо знать число банкротов на 100 тысяч населения. В столице этот показатель равен 19, в Санкт-Петербурге - 34, а вот в Самарской области - 62, в Пензенской области - 68, в Калмыкии - 58. Резкий рост количества персональных банкротов зарегистрирован именно в провинции. Деловая активность в столицах осталась на высоком уровне. На экономике регионов ограничения сказались сильнее, так как бизнес, позволяющий работать удаленно, представлен слабее. Далеко не все смогли перестроить свое дело. А сварщику, строителю или сотруднику детского клуба сделать это вообще не представляется возможным.

Рост "плохих" долгов из-за коронакризиса приведет к тому, что все больше заемщиков будут пользоваться процедурой банкротства, считают аналитики. Сейчас этот процесс сдерживается активной реструктуризацией кредитов, которой способствует ЦБ РФ. Кстати, 21 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 тысяч рублей до 500 тысяч становиться банкротами во внесудебном порядке, через многофункциональные центры. Эту возможность получат граждане, у которых ранее судебные приставы не нашли имущества и вернули исполнительный лист взыскателю. Больше никаких условий желающим заявить о личном банкротстве не ставят.

Эксперты связывают рост числа банкротов среди граждан не только с ухудшением экономической ситуации. Многие считают, что эта тенденция скорее положительная, такая практика доказала свою эффективность во многих странах. Люди стали грамотнее в финансовом и правовом плане, поэтому чаще избавляются от задолженностей через банкротство. Но сама процедура длительная, и последствия пандемии на этом показателе отразятся позже, в 2021 году.

С банкротством юридических лиц ситуация иная. В январе-июле Кубань оказалась первой в ЮФО по количеству обанкротившихся компаний - 123. На втором месте Ростовская область - 91. Показатели ниже, чем в прошлом году. Предприниматели только начали осознавать новые реалии, да и суды работали в ограниченном режиме. Волна банкротств в бизнес-сегменте начнется в конце года, когда будут подведены итоги переговоров об аренде офисных и торговых помещений и все финансовые обстоятельства прояснятся. Впрочем, многие должники не в состоянии организовать собственное банкротство, ведь для этого нужны средства, ресурсы и активы. Если юридическое лицо арендовало помещения, у него нет имущества и возможности заплатить управляющему, оно не сможет начать оздоровительную процедуру при всем желании.

Прямая речь

Алексей Юхнин, директор проекта "Федресурс":

- Реальное положение дел мы увидим только во втором полугодии, когда суды рассмотрят все заявления, которые не могли рассмотреть, работая в режиме ограничений. Не стоит забывать, что часть процедур отложена из-за моратория на инициирование их кредиторами, который действует в отношении более двух миллионов юридических лиц. Именно кредиторы чаще выступают заявителями по корпоративным делам: 4,6 процента в первом полугодии 2020 года (78,1 процента в тот же период 2019-го). О банкротстве граждан, наоборот, чаще сообщают сами должники: 94 процента дел в первой половине 2020-го (89,8 процента в тот же период 2019-го).